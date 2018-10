Sportschießen : Pokale bleiben in Schwerin

Schützenzunft lud zum Turnier ein

von Onlineredaktion SVZ

24. Oktober 2018, 23:34 Uhr

Der „Pokal der Landeshauptstadt“ hat bei den Schweriner Schützen Tradition. In diesem Jahr konnte man erstmals in seiner Geschichte diesen auf zwölf voll elektronischen Anlagen austragen. Dank der Unterstützung des Oberbürgermeisters Rico Badenschier, der der Schützenzunft einen zweiten großen Pokal stiftete, war es möglich, das Schießen um den „Pokal der Landeshauptstadt“ dieses Jahr in zwei Disziplinen auszutragen.

Über 15 Mannschaften und mehr als 60 Schützen folgten der Einladung. Damit wurde diese Veranstaltung zur größten, die die Schützenzunft in diesem Jahr austragen durfte. Die Voraussetzungen für einen spannenden Wettkampftag waren also gegeben.

Am Ende konnten sich die ersten Mannschaften der Gastgeber sowohl in der Disziplin Luftgewehr Freistehen (mit den Schützen Vanessa Krause, Silas Grehn und Jörg Schmidt) als auch in der Disziplin Luftgewehr Auflage (mit den Schützen Katrin Otterbeck-Meyer, Jana Krause und Heiko Meinhardt) gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und somit beide großen Pokale in Schwerin behalten.

Bei der Schweriner Schützenzunft freute man sich ebenfalls darüber, dass auch das zweite Freistehendteam gut abschnitt und sich mit nur einem Ring Abstand hinter Team eins den zweiten Platz sicherte. Die Landeshauptstädter bedankten sich abschließend bei allen Schützen und Vereinen, die diesen Wettkampf zu einen tollen Erlebnis gemacht haben. Man freut sich schon auf das nächste Jahr. Ein besonderes Dankeschön geht auch an die vielen Helfer, die für einen tollen und reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Wer selbst einmal erfahren möchte, wie interessant und vielseitig das Sportschießen sein kann, der ist am kommenden Sonntag herzlich zum Tag der offenen Tür auf dem Vereinsgelände auf der Krösnitz-Halbinsel eingeladen.