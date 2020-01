American Football : Oben mitspielen und begeistern

Die Footballer der Mecklenburg Bulls bereiten sich derzeit intensiv auf die im April startende neue Verbandsliga-Saison vor.

von Hagen Bischoff

22. Januar 2020, 18:22 Uhr

Während in der National Football League mit dem Pro Bowl am kommenden Wochenende und dem 54. Super Bowl am 2. Februar zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers nur noch zwei Spiele anstehen, ehe die Saison in der amerikanischen Profi-Liga beendet ist, bereiten sich die Mannschaften in Deutschland seit kurzem intensiv auf deren neue Spielzeiten vor.

Das gilt auch für Mecklenburg Bulls, für die von April bis September die zweite Saison der noch jungen Vereinsgeschichte ansteht. Im vergangenen Jahr begeisterten die Schweriner im Schnitt 500 bis 1000 Zuschauer im Lambrechtsgrund mit erfolgreichem Football, wurde das Team von Headcoach Holger Starke doch in seiner Debüt-Saison in der Verbandsliga Nordost starker Dritter. Von der Marschroute „lernen und weiterentwickeln“ rücken die Bulls auch in Saison zwei nicht ab. „Ich glaube, dass sich die Gegner in diesem Jahr besser auf uns einstellen und wir nicht unterschätzt werden. Es wäre vermessen, zu sagen, wir wollen nach der Krone und dem Titel greifen“, sagt Football-Abteilungsleiter Martin Seggert. Headcoach Starke sieht das ähnlich: „Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung der Jungs. Schlechter Abschneiden als im Vorjahr möchte ich allerdings auch nicht. Wenn wir dieses Jahr erneut oben mitspielen, wäre das richtig top.“ Die Schweriner wollen vor allem erneut in den Heimspielen überzeugen und den eigenen Fans einiges bieten.

Einen klaren Staffelfavoriten gibt es für Starke in diesem Jahr ebenfalls. Für den Coach sind die Tollense Sharks das Team, das es zu schlagen gilt. Die Neubrandenburger mussten ihre Mannschaft mitten in der vergangenen Saison aus der dritten Liga zurückziehen und fangen nun zwei Ligen tiefer in der Verbandsliga neu an.

Mit den Eberswalder Warriors, den Brandenburg Patriots, den Stralsund Pikes sowie den Beelitz Blue Eagles treffen die Bulls in diesem Jahr auf vier bereits bekannte Mannschaften. Dazu dürfte sich Stand jetzt mit den Red Cocks Frankfurt Oder ein Neuling gesellen. Nicht mehr dabei ist Meister Rostock. Die Baltic Blue Stars spielen in der kommenden Saison in der Oberliga Nordost. Insgesamt werden also sieben Teams den neuen Verbandsliga-Meister ermitteln – eines mehr, als noch im Vorjahr. „Klar, für die sportliche Entwicklung ist das natürlich gut, wenn wir zwei Spiele mehr haben. Allerdings müssen wir auch einmal mehr unser Stadion mieten und müssen eine Auswährtsfahrt mehr stemmen“, spricht Abteilungsleiter Seggert die finanzielle Negativseite an.

Einen genauen Spielplan wollen die Verbandsliga-Mannschaften Ende Januar, Anfang Februar auf die Beine stellen. „Freie Spieltermine im Lambrechtsgrund sind ja rar. Wir haben aber einige Termine von den Betreibern bekommen und damit werden wir in die Versammlung gehen. Ein genauer Spielplan lässt sich jetzt also noch schwer sagen“, erklärt Martin Seggert das Prozedere der Terminfindung.

Bis März trainieren die Bulls wöchentlich einmal in der Halle und einmal draußen. Steht jetzt vor allem die Grundlagenfitness auf dem Programm, so geht es ab März – dann komplett draußen – ans Feintuning und Einstudieren der Spielzüge. „Ich bin mit unserer Trainingsbeteiligung richtig zufrieden und habe Bock auf die neue Saison“, freut sich Heachcoach Starke über 35 bis 40 schwitzende Footballer pro Einheit. Dabei begrüßt der Coach auch einige Gesichter, die neu beim Football sind, aber auch etablierte Spieler aus anderen Verein. „Wir haben drei kleine Verstärkungen aus Rostock von den Baltic Blue Stars und aus Lübeck von den Cougars bekommen“, so Holger Starke, der sich vor allem von deren Spielerfahrung einiges Verspricht.