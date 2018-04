Laufen : Lokalmatador siegt beim Schlosslauf

Schweriner Mathias Ahrenberg gewinnt 15-km-Konkurrenz – 324 Läuferinnen und Läufer sorgen für neuen Teilnahmerekord

von Hagen Bischoff

24. April 2018, 20:45 Uhr

Viel besser hätte der 4. Schweriner Schlosslauf für die Laufgruppe Schwerin aus sportlicher und auch aus organisatorischer Sicht am vergangenen Sonnabend gar nicht laufen können. Bei bestem Wetter gingen am Ende 324 Läuferinnen und Läufer aus ganz Mecklenburg-Vorpommern über die vier ausgeschriebenen Strecken an den Start. Damit verbuchte die Laufgruppe Schwerin als Organisator des Schlosslaufes einen neuen Teilnehmerrekord. Dass dann am Ende mit Mathias Ahrenberg auch noch ein Lokalmatador die 15-km-Konkurrenz der Herren gewann sowie mit Anja Wittwer ebenfalls eine Sportlerin der Laufgruppe Schwerin auf Rang zwei und somit aufs Treppchen bei den 15-Kilometer-Frauen lief, machte den Tag perfekt.

Der vierte Schweriner Schlosslauf war zugleich auch die vierte Station des Laufcups Mecklenburg-Vorpommern. Im Hauptlauf wurden die Cuppunkte auf der schönen Strecke vom Faulen See über Zippendorf, dem Franzosenweg, dem Schlossgarten sowie dem Schloss samt Burgsee vergeben. Und die meisten Cuppunkte sicherte sich dann bei den Herren eben der Schweriner Ahrenberg, der in der 18-jährigen Schweriner Laufcupgeschichte seinen fünften Gesamtsieg beim Lauf in der Landeshauptstadt holte. Er setzte sich in einer Zeit von 55:06 min vor den beiden TC FIKO Rostock-Läufern Uwe Kleinschmidt (55:09 min) und Markus Riemer (55:41 min) durch. Eik Sperling, ebenfalls Laufgruppe Schwerin, verpasste zwar das Podest, erreichte mit Gesamtplatz fünf allerdings dennoch eine Topplatzierung.

Bei den Frauen über 15 Kilometer ging Anna Brust vom Hochschulverein Neubrandenburg als Favoritin ins Rennen. Sie wurde ihrer Rolle gerecht und verwies nach 1h00:12 die Schwerinerin Anja Wittwer (1h07:02, LG Schwerin) und Heike Grunow vom SV Motor Wolgast (1h07:36) auf die Plätze zwei und drei. Mit Manuela Hofmann als Siegerin der Altersklasse W55 und der W45-Dritten Ulrike Schomann liefen zwei weitere Läuferinnen der Laufgruppe Schwerin als hervorragende Neunte und Zehnte in der Gesamtwertung ein.

Bei den Männern gab es für die Läufer der Laufgruppe Schwerin dazu noch drei Podestplätze. Stefan Lange wurde ebenso Zweiter der M35, wie Birger Bösel in der M40. Lothar Gajek erreichte in der M60 als Dritter seiner Altersklasse das Ziel am Faulen See.

Für den vierten Altersklassensieg der Gastgeber sorgte Nachwuchsläuferin Fanny Riese. Sie siegte nicht nur in der 8-km-Konkurrenz in der U18 sondern sicherte sich mit einer Zeit 35:38 min auch noch den Gesamtsieg bei den weiblichen Läuferinnen. Schnellster männlicher Vertreter war Hannes Kuntermann vom LSV Güstrow. Er gewann in 27:35 min. Über vier Kilometer siegten beim Schlosslauf Finja Ehrhardt (Laufteam Rügen) und Mattes Kuntermann (LSV Güstrow).

Bereits an den kommenden zwei Wochenenden stehen mit dem 37. Warnemünder Stoltera Küstenwaldlauf und den Halbmarathonlandesmeisterschaften in Neubrandenburg die nächsten Herausforderungen im MV-Laufcup auf dem Programm. Mit vorderen Platzierungen der Schweriner wird dann auch wieder zu rechnen sein.

Ergebnisse: 4. Schweriner Schlosslauf Gesamtwertung 1 km

weiblich:

1. Pauline Sledz – 1. LAV Bergen – 3:30 min

2. Katharina Mandras – 3:46 min

3. Fanni Gerlach – PSV Wismar – 3:48 min Gesamtwertung 4 km

weiblich:

1. Finja Ehrhardt – Laufteam Rügen – 15:59 min

2. Lena Pommerehne – Gnoiener SV – 16:29 min

3. Ronja Pelz – PSV Wismar – 17:03 min Gesamtwertung 8 km

weiblich:

1. Fanny Riese – Laufgruppe Schwerin – 35:38 min

2. Pia-Marie Arendt – SC Laage – 37:46 min

3. Ines Oppermann – TSV Röbel/Müritz – 39:13 min Gesamtwertung 15 km

weiblich:

1. Anna Brust – HSV Neubrandenburg – 1h00:12

2. Anja Wittwer – Laufgruppe Schwerin – 1h07:02

3. Heike Grunow – Motor Wolgast – 1h07:36 Gesamtwertung 1 km

männlich:

1. Diego Wald – TC FIKO Rostock – 3:31 min

2. Pepe Pelz – PSV Wismar – 3:44 min

3. Henning Maarten Trotz – Turbine Neubrandenburg – 3:48 min Gesamtwertung 4 km

männlich:

1. Mattes Kuntermann – LSV Güstrow – 14:09 min

2. Ricardo Wendt – SC Laage – 14:25 min

3. Justin Gerlach – TSV Röbel/Müritz – 15:35 min Gesamtwertung 8 km

männlich:

1. Hannes Kuntermann – LSV Güstrow – 27:35 min

2. Nikita Zarenkov – PSV Wismar – 27:54 min

3. Karl Becker – TriSport Schwerin – 31:28 min Gesamtwertung 15 km

männlich:

1. Mathias Ahrenberg – Laufgruppe Schwerin – 55:06 min

2. Uwe Kleinschmidt – TC FIKO Rostock – 55:09 min

3. Markus Riemer – TC FIKO Rostock – 55:41 min