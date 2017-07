Handball : Jungstiere beenden Saison erfolgreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Baab 1 von 1

Den Abschluss der Nachwuchs-Handball-Saison 2016/17 bildete der nun schon traditionelle Stiere–Cup für die Mannschaften der B und C–Jugend. Es waren in beiden Altersklassen namhafte Teams aus ganz Deutschland vertreten und die sorgten gemeinsam mit den Gastgebern für gute Stimmung, wohlwollende Atmosphäre und gute Leistungen. Gespielt wurde in der C-Jugend in zwei Staffeln und bei der B-Jugend kreuzte jeder gegen jeden die Klingen.

Die Schweriner C-Jugend begann das Turnier mit einem klaren 16:8-Erfolg über den VfL Potsdam und konnte auch gegen die TSG aus Hannover Burgdorf gewinnen. Die anschließende Partie gegen den HSV Hamburg ging dann deutlich verloren. Da sowohl Hannover als auch Hamburg und die Stiere am Ende über 4:2-Punkte verfügten, musste der direkte Vergleich über die Vorrundenplatzierungen entscheiden. Für die Landeshauptstädter blieb da lediglich der dritte Platz, der allerdings für das Viertelfinale reichte.

Dort ging es dann gegen die starken Spieler aus Leipzig. Die ließen keinen Zweifel aufkommen und bezwangen die Jungstiere deutlich. Die Schweriner mussten noch einmal gegen die TSG Hannover Burgdorf ran. Hier gab es dann einen Erfolg nach Siebenmeterwerfen und am Ende Platz fünf. Im Finale bezwang der VfL Potsdam den THW Kiel deutlich mit 16:11.

Das B-Jugendturnier begann gleich mit einem Paukenschlag. Im ersten Spiel trafen die beiden Stiereteams aufeinander und die zweite Mannschaft bezwang den Turnierfavoriten mit 12:11. Da die B1 auch gegen den HSV Hamburg unterlag, startete das Team mit 0:4-Punkten. Nur langsam fand die Mannschaft ins Turnier und konnte dann aber alle weiteren vier Spiele gewinnen. Am Ende reichte das zum dritten Platz.

Weitaus konzentrierter ging die B2 zu Werke. Nach dem Auftakterfolg gegen die eigene Erste gab es weitere Erfolge gegen den HSV Hamburg mit 19:15 und gegen die SG AC Eintracht Berlin mit 14:13 bei einer Niederlage gegen den Turniermitfavoriten Bayer Dormagen (14:20).

Auch am zweiten Tag zog Bayer Dormagen unbeirrt seine Kreise und war bereits vor dem letzten Spiel gegen die erste Mannschaft der Gastgeber Turniersieger. Die zweite Mannschaft bezwang am zweiten Tag den HC Empor Rostock mit 18:15 und unterlag dem LSP Cottbus mit 16:20-Toren. Trotz dieser Niederlage stand der zweite Platz für das junge Stiere-Team bereits fest.

„Es war eine durchweg gelungene Veranstaltung mit einem hohen Organisationsaufwand. Ich möchte mich im Namen der Mannschaften bei allen Helfern und Sponsoren recht herzlich bedanken und wir freuen uns auf den nächsten Stiere Cup im Jahr 2018“ so Stiere-Vereinssportlehrer Andreas Westram.

C-Jugend Platzierungen:

1. VfL Potsdam, 2. THW Kiel, 3. Handball SV Hamburg, 4. SC DHfK Leipzig, 5. Mecklenburger Stiere, 6. TSV Hannover Burgdorf, 7. Bayer Dormagen, 8. Eintracht Baunatal, 9. VfL Potsdam 2.



B-Jugend Platzierungen:

1. Bayer Dormagen, 2. Mecklenburger Stiere 2, 3. Mecklenburger Stiere 1, 4. SG AC/Eintracht Berlin 5. LSP Cottbus, 6. Handball SV Hamburg, 7. HC Empor Rostock.