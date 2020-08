Deutschland-Tour : Im Windschatten sind 118 Kilometer kein Problem

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier fuhr zusammen mit den Schwerinern Michael (l.) und Dennis Kruse (2.v.l.) sowie Steffen Güll im Zuge der Deutschland-Tour von Rostock nach Schwerin

von Hagen Bischoff

20. August 2020, 17:59 Uhr

Kein Regen, 22 Grad und strammer Wind aus Nordost. Das hatte sich Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier für das Teilstück der ersten Etappe der Deutschland-Tour im Zuge der „Dein Ride“-Kampagne zwischen Rostock und Schwerin gewünscht. Aufgegangen ist von den Wünschen aber nur einer, blieb es doch gestern die ganze Zeit trocken. „Es war ein bisschen wärmer und der Wind kam von schräg vorn. Aber ganz ehrlich, bei 98 Prozent im Windschatten merkt man davon dann nichts“, resümierte das zufriedene Stadtoberhaupt.

118 Kilometer riss Schwerins OB zusammen mit Tour-de-France-Etappensieger Jens Voigt, der während der Deutschland-Tour für die Hobbyfahrer als Guide fungierte, ab. „Wann hat man das schonmal, 20 Kilometer neben Jens Voigt zu fahren und einfach ein bisschen zu quatschen“, freute sich Badenschier, der von den Schwerinern Dennis und Michael Kruse sowie von Steffen Güll vom „Rund um den Pfaffenteich“ e.V. begleitet wurde, über die gelungene Ausfahrt.

Rico Badenschiers Terminkalender platzt in der Regel aus allen Nähten, da die Fahrt allerdings schneller ablief, als geplant, musste der Oberbürgermeister nicht direkt zum Duschen hetzen und dann weiter zur Sitzung des Finanzausschusses. Es blieb noch ein bisschen Zeit zum Plaudern – und das macht solche Fahrten für Hobbyfahrer zusätzlich aus.

Die zweite Etappe startet morgen in Sangerhausen, Zielort ist am Sonntag Nürnberg. Eigentlich sollte die Deutschland-Tour genau an diesen Tagen stattfinden, musste aufgrund der Corona-Pandemie aber auf das kommende Jahr verschoben werden. Die Profis müssen sich also noch gedulden, OB Badenschier und die anderen Fahrer kamen bereits jetzt schon in den Genuss und haben ihre Fahrt wahrlich nicht bereut.