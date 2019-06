Schlosstriathlon Schwerin : Hawaiianische Verhältnisse

Beim 31. Schweriner Schlosstriathlon meinte es das Thermometer richtig gut mit den mehr als 400 Startern

von Thomas Willmann

30. Juni 2019, 00:00 Uhr

„Wahnsinnig“ und „verrückt“ waren so Begriffe, die gestern rund um das Schweriner Schloss häufig zu hören waren – vor allem von Zuschauern, zumeist begleitet von einem bewundernden Kopfschütteln. Der Mitorganisator des 31. Schweriner Schlosstriathlons, Michael Kruse, sprach diplomatisch von „hawaiianischen Verhältnissen“. Die Rede war natürlich von den hochsommerlichen Temperaturen, denen sich die gut 400 Teilnehmer als zusätzlicher Herausforderung zu stellen hatten. Das Thermometer kletterte deutlich über die 30-Grad-Marke.

Mehr Einsteiger für Triathlon gewinnen

Noch am besten erwischt hatten es die „Super-Sprinter“, die um 9 Uhr den Wettkampftag eröffneten. Von der Marstall-Halbinsel aus ging es zunächst darum, den Schweriner See auf 400 Metern zu „durchpflügen“. Es folgten 10 km auf dem Rad und 2,5 km in Laufschuhen. Diesen Distanzen hatten sich sowohl die Schüler A (12+13 Jahre) und Jugend B (14+15 Jahre), die beim Schlosstriathlon gleichzeitig ihre Landesmeister ermittelten, als auch wenig später die Jedermänner zu stellen. „Wir wollen den Nachwuchs stärker in den Fokus rücken und vielleicht auch noch mehr Einsteiger für unsere schöne Sportart gewinnen“, lieferte Volkmar Müller als Erklärung für diese Wettkampfpremiere. Als zusätzlichen Vorteil nannte der Vereinsvorsitzende von TriSport Schwerin, dass man so die Straßensperrung zeitlich verkürzen konnte: „Wir wollen die Anwohner ja so wenig wie möglich belasten.“

Bei den Schülerinnen A fiel die Dominanz des SC Neubrandenburg auf, der die ersten drei Plätze und damit auch alle drei Meisterschaftsmedaillen abräumte. Allen voran O’Nel Venter, die die Konkurrenz klar beherrschte und am Ende sogar schneller war als die Jungs ihrer Altersklasse. Papa Caspar Venter, den es vor 18 Jahren der Liebe wegen von Südafrika in die Vier-Tore-Stadt gezogen hat, hatte schon vor dem Start so eine Ahnung: „Sie ist super drauf und ein echter Hai im Wasser. Sie kann es packen.“ Vielleicht liegt es ja auch an der Geheimsprache, derer sich der Papa bei der Anfeuerung bedient. Africaans dürfte nicht gerade jedermann geläufig sein.

Apropos Jedermänner. Bei den Erwachsenen machte Michael Fischer (TG TriZack Rostock) das Rennen. „Der Start heute war ein spontanes Ding. Meine Freundin ist kurzfristig für das Regionalliga-Team eingesprungen. Natürlich war es megaheiß, aber trotzdem ist das einfach eine coole Veranstaltung.“ Der Sieg bei den Frauen blieb in Schwerin, ging an Claudia Buchholz (Fünf-Seen-Laufverein).

Zum neuen Konzept gehörte der ebenfalls erstmals an gleicher Stelle ausgetragene Kindertriathlon für Schüler B (10+11) und Schüler C (8+9 Jahre). Im Swim & Run vergangener Jahre maßen sich nur noch die Jüngsten (6+7 Jahre).

Voll zur Sache ging es beim Punktekampf der Regionalliga, der über die Sprintdistanz ausgetragen wurde (750 m/ 20 km/5 km). Rasanten Triathlonsport zu sehen bekamen die Zuschauer an der Radstrecke, wo sich auf Grund des erlaubten Windschattenfahrens mehrere schnelle Gruppen bildeten.

Als der Ofen so richtig angeheizt war, um 12 Uhr, schlug die Stunde der Nordpokalstarter. Die 1500 Meter Schwimmen empfanden viele Teilnehmer zumindest an diesem Tag „als den angenehmsten Part“. Wie drückte es Sprecher Stefan Schäfer mit Blick gen Werderstraße noch treffend aus: „Jetzt steht die Hitze auf dem Asphalt. Jetzt wird’s hart.“ Aber die Triathleten wussten ihre eigenen Möglichkeiten offensichtlich sehr gut einzuschätzen, ohne falschen Ehrgeiz. Der Respekt gehörte auch den wenigen, die mit der schlichten Erkenntnis ausstiegen: „Das war heute nicht mein Tag.“

Wenig Probleme hatte Andreas Raelert. Der dreimalige Ironman-Vizeweltmeister von Hawaii, der pünktlich zum Startschuss mit dem Rad aus Rostock eintraf und nach dem Wettkampf auch wieder zurückradelte, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bestritt ein einsames Rennen. „Ich komme immer wieder gerne hierher. Die familiäre Atmosphäre, und ein Schloss als Rennkulisse hat man auch nicht so oft. Außerdem: Sich zwei Stunden gemeinsam zu quälen, macht mehr Spaß als alleine.“ In der nächsten Woche startet Raelert, der im Ziel alle Fotowünsche mit einem freundlichen Lachen erfüllte, in Schweden über die Mitteldistanz. Ende Juli steht ein großes Ziel an. In Hamburg will er die Hawaii-Qualifikation packen. „Das wird richtig schwer.“ Zu den ersten Gratulanten beim Schlosstriathlon zählte Oberbürgermeister Rico Badenschier: „Die TriSportler stellen eines unserer sensationellen Events auf die Beine. Das passt einfach perfekt zur Sportstadt Schwerin.“

Das ging Volkmar Müller natürlich runter wie Öl. Der Cheforganisator freute sich beim Abbau am gestrigen Nachmittag über einen reibungslosen Ablauf. „Es hat alles geklappt. Nicht zuletzt dank der tollen Unterstützung unserer rund 150 Helfer. Auch die Polizei hat mit viel Fingerspitzengefühl einen richtig guten Job gemacht. Wir sind einfach ein gut eingespieltes Team.“