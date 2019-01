Badminton : Hattrick nur knapp verpasst

Luca Wiechmann vom BSC Schwerin holt zweimal Gold und einmal Silber

von Onlineredaktion SVZ

31. Januar 2019, 22:29 Uhr

Zur ersten norddeutschen Rangliste im Badminton gingen in Lübeck Levi Friedrich in der U13 und Luca Wiechmann in der U15 (beide BSC Schwerin) an den Start. Levi konnte seine erste Partie im Einzel nicht gewinnen und spielte weiterführend um Platz 9-16. Dort drehte er nochmal auf und gewann sowohl sein erstes, als auch sein zweites Spiel. Nur im letzten Duell um Platz neun musste er sich seinem Gegner geschlagen geben und belegte Platz zehn.

Im Mixed startete Levi mit seiner Partnerin Miya-Melayn Salaria auf Position zwei der Setzliste ins Turnier. Ihr erstes Spiel gewannen sie deutlich und souverän mit 21:10 und 21:7. Anschließend lieferten sie sich im Halbfinale einen harten Dreisatzkampf gegen die späteren Zweitplatzierten – mussten sich am Ende aber geschlagen geben. Auch im Spiel um Platz drei gingen sie über die volle Distanz, konnten den Sieg jedoch nicht einfahren und landeten auf dem vierten Platz.

Mit seinem Doppelpartner Jonas Janisch spielte sich Levi ebenfalls in drei Sätzen ins Halbfinale. Dort mussten sie sich dem späteren Sieger geschlagen geben. Das Spiel um Platz drei ging in zwei Sätzen an die Gegner, womit Levi auch im Doppel den vierten Platz belegte.

Bei Luca Wiechmann sollte es noch besser laufen. Zusammen mit seiner Partnerin Marleen Schwabe aus Berlin spielte er sich ausschließlich in Zweisatzspielen ins Finale. Dort angekommen ging es gegen eine Hamburger Paarung, die sie mit einer taktisch guten Leistung ebenfalls in zwei Sätzen bezwingen konnten und sich mit dem ersten Platz belohnten. Im anschließenden Einzel startete Luca von Setzplatz zwei aus und spielte sich relativ sicher ins Halbfinale. Nach drei äußerst knappen Sätzen konnte Luca dieses für sich entscheiden und sicherte sich den Platz im Finale. Hier ging er noch einmal über die komplette Distanz, konnte die Oberhand aber nicht behalten und gab sich mit Platz zwei zufrieden.

Im Doppel war Luca dann mit seinem Partner Erik Tilch als amtierende norddeutsche Meister an eins gesetzt. Sie wurden ihrer Favoritenrolle im Turnierverlauf gerecht und fegten ihre Gegner im Finale mit 21:8 und 21:9 vom Feld. Luca gelangen somit in diesem Turnier zwei erste und ein zweiter Platz.