Handball : Grundstein zum Sieg in Halbzeit eins gelegt

MV-Liga, Frauen: SV Pädagogik Rostock – SV Grün-Weiß Schwerin II 22:25 (6:13)

von Hagen Bischoff

17. Januar 2018, 23:18 Uhr

Die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin II sind dank eines 25:22-Auswärtssieges beim SV Pädagogik Rostock weiterhin auf Medaillenkurs in der MV-Liga. Nach einer guten ersten Hälfte, die die Schwerinerinnen mit einer 13:6-Führung abschlossen, kämpfte sich der Gastgeber im zweiten Durchgang wieder zurück in die Partie und verkürzte zumindest in der 59. Minute auf 22:24. Den Sieg, den haben sich die Grün-Weißen, trotz der hohen Fehlerquote, die ein besseres Ergebnis verhinderte, aber nicht mehr nehmen lassen.

Für das kommenden Spiel prognostiziert Trainer Steffen Franke eine schwierigere Aufgabe. Am Sonnabend gastiert Schwerin beim SV Warnemünde und muss dann aus verschiedensten Gründen auf einige wichtige Spielerinnen verzichten.

SV Grün-Weiß Schwerin II: Hahm, Groth – Sperling, Ch. Büsselberg, Petereit, Künzel 6/1, Passow 3, Rüdiger 1, Dube 5, Plüm 1, Ca. Büsselberg, Steffen 3, Alm 3, Müller 3.