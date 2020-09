Fussball : Greifswald einfach zu stark

Oberliga: Der MSV Pampow verliert MV-Derby gegen die Vorpommern deutlich mit 1:4 (1:3).

von Hagen Bischoff

27. September 2020, 14:40 Uhr

Es gibt so Niederlagen, die hat man sich selbst zuzuschreiben, weil man einfach nicht gut spielt oder seine Chancen nicht macht. Es gibt aber auch Niederlagen, bei denen man am Ende sagen kann, dass der Gegner einfach besser war und verdient den Platz als Sieger verlassen hat. Für den MSV Pampow war das 1:4 gegen den Greifswalder FC eine Niederlage der zweiten Kategorie. Sie war verdient, weil die Gäste aus Vorpommern vor 420 Zuschauern (ausverkauft) am Gartenweg mit ihrer Offensivkraft am Ende einfach das bessere Team waren. „Der Zeitpunkt, gegen Greifswald zu spielen, war etwas ungünstig“, sagte MSV-Trainer Ronny Stamer anschließend auf der Pressekonferenz und spielte damit auf das 0:0 des GFC vor einer Woche zu Hause gegen gegen Victoria Seelow an.

Aufstiegsfavorit Greifswald hatte also etwas gutzumachen, kassierte zunächst aber erst einmal ein Gegentor, weil Ilkwon Park nach sechs Minuten für einen optimalen Start und die 1:0-Führung der Pampower sorgte. Kurz darauf zeigten die Gäste dann aber, warum sie zu den besten Teams der Oberliga gehören wollen. Velimir Jovanovic mit einem Sonntagsschuss, Kamil Pozniak mit einem Elfmetertor und Robin Krolikowski drehten die Partie binnen weniger Minuten (14./17./20.) zu Gunsten der Hausherren. „Da waren wir gar nicht im Spiel, gar nicht so richtig auf dem Feld. Wir mussten dann taktisch etwas umstellen, weil ich die Befürchtung hatte, dass Greifswald uns komplett überrollt“, so Ronny Stamer, der in Durchgang zwei noch eine Chance von Ilkwon Park sah, die Pampows Stürmer aber nicht nutzte. „Wenn wir den reinmachen, steht’s 2:3, dann kann so ein Spiel vielleicht auch anders laufen.“ Pampow machte die Chance aber nicht, stattdessen jubelte Greifswald über Treffer Nummer vier durch Peterson Appiah (63.).

Niederlagen. Es gibt solche und solche. Pampow wird das 1:4 mit Sicherheit verkraften, hat allerdings am kommenden Sonntag mit Tabellenführer Tasmania Berlin das nächste Top-Team vor der Brust.



MSV Pampow: Losereit – Fetahi, Reis, Hoffmann – Runge, Oami, Dudiev (89. Looks), Labrenz, Zotke (70. Schnabl) – Degener (77. Paper), Park (70. Finkenstein).

Zuschauer: 420 (ausverkauft).