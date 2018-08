Fussball : FCM souverän in Grabow

Landespokal: Schweriner gewinnen bei Landesligist Ludwigslust/Grabow mit 6:0 – Kapitän Tino Witkowski vierfacher Torschütze

von Hagen Bischoff

19. August 2018, 23:03 Uhr

Etwa 20 Minuten hat der FC Mecklenburg Schwerin gebraucht, um in der ersten Runde des Fußball-Landespokals gegen die SG Ludwigslust/Grabow ins Spiel zu finden. Dann erzielte Markus Studier das erlösende 1:0 für die Schweriner. Am Ende machte der FCM als Verbandsligist mit dem 6:0-Sieg beim Landesligisten dann das halbe Dutzend Tore voll.

„Wir sind schwer ins Spiel gekommen und hatten auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach dem 1:0 haben wir dann mehr Druck entwickelt und uns gute Chancen erspielt“, resümierte Schwerins Kapitän Tino Witkowski die Partie. Zwei dieser Möglichkeiten nutzte der Spielmacher noch vor der Pause selbst zum 2:0 und zum 3:0 (42./44.).

Zwar spielten die Hausherren auch im zweiten Durchgang weiter munter mit, die Tore aber, die machte der FCM. Erst erzielte Felix Michalski das 4:0 (72.), anschließend machte Witkowski mit einem Doppelpack das halbe Dutzend Treffer voll (76./89.). „Ich denke, dass uns ein 6:0 in einem Pflichtspiel Auftrieb gibt. Vor allem nach der Auftaktniederlage gegen Pastow. Man hat gemerkt, dass uns jedes geschossene Tor deutlich mehr Sicherheit gegeben hat“, so Witkowski, der damit auch nochmal den Liga-Start vor einer Woche ansprach. Den können die Schweriner am kommenden Sonnabend zu Hause gegen den Rostocker FC mit einem Sieg „korrigieren“.

Zuvor wird morgen Abend noch die nächste Landespokalrunde ausgelost. Wenn es nach Witkowski geht, dann kann es dort gern wieder gegen einen unterklassigen Gegner gehen: „Man hat ja bei uns letzte Saison gesehen, wie weit es gehen kann, wenn man ein bisschen Losglück hat. Dann nehme ich Hansa lieber im Finale als in Runde zwei.“ Ob sich der Wunsch des Kapitäns erfüllt, das entscheidet sich dann in der Auslosung.

FC Mecklenburg Schwerin: Böttcher – Popov, Schulte, Studier, Leu, Bohmann, Köhn (55. Henschke), Witkowski, Hube, Orth (65. Hollnagel), Michalski (72. Reuter).