Handball : Die Stimmung passt

3. Liga: Grün-Weiß-Handballerinnen empfangen am Sonntag die TSG Wismar zum MV-Derby

von Hagen Bischoff

15. November 2018, 23:50 Uhr

Wer die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin beim Training beobachtet, der bekommt nicht den Eindruck, dass dort eine Mannschaft trainiert, die, inklusive DHB-Pokal, fünf Spiele in Folge verloren hat. Die Stimmung ist gut, die Spielerinnen haben Lust auf Handball. Und Lust auf das anstehende MV-Derby gegen die TSG Wismar. Knapp 30 Kilometer trennen beide Clubs voneinander, viel dichter geht es schon fast gar nicht. In der Drittliga-Tabelle ist der Abstand zwischen Schwerin und Wismar ebenfalls sehr gering. Lediglich zwei Punkte trennen die Grün-Weißen und die TSG. Während die Gastgeberinnen aus Schwerin bislang in dieser Saison zweimal die Platte als Siegerinnen verließen, gelang dies Wismar nur einmal. „Jeder weiß um die Bedeutung dieses Spiels. Klar, für einige Spielerinnen auf beiden Seiten ist es etwas besonderes, haben sie doch schon für den jeweils anderen Verein gespielt. Am Ende geht es aber um die Punkte – das ist wichtig“, erklärt Grün-Weiß-Trainer Steffen Franke.

Einen spielerischen Leckerbissen sollten die Zuschauer allerdings nicht erwarten. „In der jetzigen Verfassung beider Mannschaften wird es eher ein emotionales und leidenschaftliches Spiel“, prognostiziert der Grün-Weiß-Coach, dem ist dann aber doch egal ist, dass der kommende Gegner aus Wismar kommt. „Mich berührt das weniger als vielleicht einige Spielerinnen. Wir bereiten uns nicht anders auf dieses Spiel vor, als auf andere Begegnungen.“

Drei Jahre lang musste man sich in Wismar und in Schwerin nicht auf den jeweils anderen vorbereiten. So lang gab es, weil immer ein Club eine Liga tiefer spielte, schon kein Derby mehr. Jetzt treffen beide Mannschaften wieder auf einander – und beide Teams stecken voll im Abstiegskampf. „Für den Handball in MV wäre es gut, wenn am Saisonende beide Teams in der dritten Liga spielen würden. Die Punkte dafür soll Wismar aber möglichst woanders holen“, so Franke, der abschließend ergänzt: „ Auch wenn wir diesen Satz in letzter Zeit leider zu oft wiederholen, aber wir müssen unsere Leistung vom Saisonanfang abrufen. Dann können wir auch Wismar schlagen.“

Die Stimmung bei Grün-Weiß Schwerin passt schon einmal, jetzt muss am Sonntag „nur“ noch das Ergebnis passen. Die Pforten der Reiferbahnhalle öffnen sich bereits um 14 Uhr, der Anpfiff erfolgt dann wie gewohnt um 16 Uhr.