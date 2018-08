Fussball : Die richtige Mischung im Kader

Dynamo Schwerin hat in der Sommerpause den Kader massiv verjüngt, gehört aber dennoch weiter zu den Top-Teams der Liga

von Hagen Bischoff

06. August 2018, 23:07 Uhr

Quo Vadis Dynamo? Wohin geht die Reise für den Club aus der Landeshauptstadt in der kommenden Saison? Zurück ins Niemandsland der Landesliga oder doch höher hinaus? Die Zeit der ganz großen Ziele (Stichwort Regionalliga- oder Oberliga-Fußball) dürften bei den Schwerinern nach dem Aus von Vize-Präsident und dem ehemaligen Sportlichen Leiter Uwe Brauer vorerst vom Tisch sein.

Bei den Dynamos werden vorerst wieder kleinere Brötchen gebacken. Wobei, lediglich um den Klassenerhalt will man mit Sicherheit in Schwerin nicht mehr spielen. Nach Platz fünf und Platz vier in den vergangenen beiden Spielzeiten will man auch in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielen. Vielleicht sogar eine sehr gute.

Dafür wurden zwei Drittel des Kaders ausgetauscht. Geblieben sind aus der Vorsaison nur Keeper Sven Scharnitzki, Kapitän Marcel Grube, Tim und Marvin Arnheim, Fabian Brickwedde, Felix Graf sowie Thomas Friauf und Daniel Scheel. Der Rest ist neu – inklusive Trainer. Dynamo-Spieler Maik Aumann wechselt auf die Bank und ersetzt damit Denny Jeske. Aumann und Reno Albrecht, neuer Sportlicher Leiter der Dynamos, haben satte 14 Spieler verpflichtet. Einige davon, wie Daniel Klein oder aber auch Tobias Tarnow sind Rückkehrer, andere vielversprechende junge Kicker. Mit William Laurent Algie sowie Leon Lingk (beide PSV Wismar) spielen ab sofort zwei begehrte Landesliga-Talente in Schwerin. Algie brachte es in der letzten Saison auf neun Treffer, Lingk traf 19 Mal für die Wismarer. Treffsichere Stürmer und Mittelfeldspieler braucht die SGD, muss sie doch Clemens Lange irgendwie ersetzen. Der Torjäger jubelte in der vergangenen Saison sagenhafte 45 Mal in der Liga. Diese Last muss nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Die Mischung bei den Schwerinern stimmt aber. Erfahrene Spieler wie Grube, Friauf oder aber Klein treffen auf junge Kicker, die gerade im Männerbereich angekommen sind.

Zählen können die Dynamos auch in der kommenden Saison auf ihre Fans. Neben einem harten Kern, der auch auswärts immer dabei ist, sahen in der vergangenen Spielzeit im Schnitt 160 Zuschauer die Heimspiele auf der Paulshöhe. Mit guten Leistungen auf dem Platz könnte sich dieser Schnitt auch in den nächsten 15 Heimspielen wiederholen.

Stichwort gute Leistungen: Auch wenn man Testspiele nicht überbewerten darf, so gehen die Schweriner aber mit einer Menge Schwung in die neue Spielzeit. Fünf Vorbereitungspartien hat das Team von Trainer Aumann absolviert, fünf Mal verließ Dynamo den Platz als Sieger. Zuletzt siegten die Schweriner mit 5:2 bei Verbandsligist Aufbau Boizenburg. Am Sonnabend legt Dynamo dann auswärts beim SV Plate in der Liga wieder los.