Fussball : Die nächste Hürde genommen

Der FC Mecklenburg Schwerin zieht dank 5:2-Sieg über Graal-Müritz ins Pokal-Achtelfinale ein.

von Onlineredaktion pett

13. Oktober 2019, 17:32 Uhr

Zweimal schon hatte der TSV Graal-Müritz in dieser Pokalsaison höherklassige Mannschaften, darunter auch Oberligist Pampow, aus dem Cup-Wettbewerb geworfen. In Runde drei musste sich der FC Mecklenburg Schwerin dem „Pokalschreck“ stellen, behielt am Ende aber mit 5:2 die Oberhand und zog so ins Achtelfinale des Landespokals ein.

Der FCM war gewarnt, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit dem Anpfiff der Partie versuchte die Heimmannschaft den FC Mecklenburg früh zu stören, allerdings erwischten die Schweriner den besseren Start. Schon nach vier Minuten zappelte der Ball erstmals im Netz der Gastgeber. Torschütze Tino Witkowski stand allerdings vermeintlich im Abseits, der Treffer zählte nicht. Nur fünf Minuten später machten es die Landeshauptstädter besser. Martin Kirilov köpfte eine Witkowski-Flanke zum 1:0 über die Linie (9.). Der FCM hatte auch danach gute Chancen, jedoch vergaben Jakob Ewert und Marc Kirchhoff jeweils knapp. Mit Kirchhoff stand im Pokal der Toptorschütze der U23 in Schwerins Startelf. Und der machte seine Sache richtig gut.

Zunächst aber flankte Ewert eine Ecke auf den kurzen Pfosten und irgendwie strichen die Haare von Graal-Müritz’ Jan Kerschke das Leder ins eigene Tor zum 2:0 für Schwerin (36.). Zwei Minuten später hämmerte Ewert den Ball noch an den Pfosten. Kurz vor der Pause war dann auch noch Keeper Max Böttcher gefragt, der mit starken Reflexen den Anschlusstreffer verhinderte.

Die zweite Hälfte begann der FC Mecklenburg wieder druckvoll. So sorgte Justin Werder nach Vorlage von Kirchhoff früh für das 3:0 (52.). Jedoch war die Freude nur von kurzer Dauer, lupfte Rasmus Remy doch nur vier Minuten später den Ball zum 1:3 über Böttcher ins Tor.

Nun wurde es ein offener Schlagabtausch und der TSV zeigte, dass er nicht zu Unrecht in der dritten Runde des Pokals stand. Trotzdem war es der FCM, der die klareren Chancen verbuchte. Erst hämmerte Ewert den Ball an die Querlatte, dann vergaben Nico Zapel und Kirilov knapp. In der 68. Minute dann wieder eine starke Vorarbeit durch Kirchhoff, der sich nun aussuchen konnte, selbst abzuschließen oder den mitgelaufenen Werder zu bedienen. Er entschied sich für den Pass auf Werder, der zum 4:1 traf.

Die Vorentscheidung war das aber noch nicht, stellte Phillip Höger doch nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her. Das mobilisierte die Kräfte der Hausherren. Remy oder Florian Möller hatten dann auch durchaus die Gelegenheit, für den TSV auf 3:4 zu verkürzen. Mit einem Konter beendete der FCM dann aber alle Hoffnungen des TSV. Tim Queckenstedt schnappte sich die Kugel, nahm Fahrt auf und fand dann mit Kirilov einen dankbaren Abnehmer zum 5:2-Endstand (87.).

Am Dienstag wird durch den Landesfußballverband das Achtelfinale ausgelost welches an dem Wochenende um den 16.11.19 ausgetragen wird. Aber erstmal geht es für den FCM in der Liga weiter und das schon am Freitag im Flutlichtspiel gegen den FSV Kühlungsborn im heimischen Sportpark Lankow.





FC Mecklenburg Schwerin: Böttcher – Leu, Köhn, Zotke, Hollnagel (63. Kabashaj), Witkowski, Werder (72. Lechocki), Zapel, Ewert, Kirchhoff (69. Queckenstedt), Kirilov.