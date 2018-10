Fussball : Das Schlusslicht zu Gast

Verbandsliga: FC Mecklenburg empfängt heute Abend zum Start der englischen Woche den TSV Stralsund

von Hagen Bischoff

25. Oktober 2018, 23:49 Uhr

So ein bisschen steht bei den Verbandsliga-Fußballern des FC Mecklenburg Schwerin zum Start der englischen Woche Wiedergutmachung auf dem Programm. Nach dem zuletzt eher schwächeren Auftritt gegen den FC Förderkader René Schneider und der 1:3-Niederlage zu Hause steht heute Abend das nächste Heimspiel unter Flutlicht an. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr Liga-Schlusslicht TSV Stralsund. Ein Selbstläufer wird diese Partie, so FCM-Coach Stefan Lau, allerdings nicht: „Stralsund ist eine Truppe, die ums Überleben kämpft und sicherlich die Punkte woanders holen muss, als in Schwerin. Vielleicht werden sie also etwas Überraschendes machen. Wir müssen ernsthaft an diese Aufgabe herangehen.“

Mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden findet sich Schwerins heutiger Gegner am Tabellenende wieder. Lediglich gegen Hanse Neubrandenburg bejubelte Stralsund drei Punkte. Mit 29 Gegentoren stellen die Hansestädter dazu auch die zweitschlechteste Defensive der Liga. Das gilt es, aus FCM-Sicht, auszunutzen. „Wir hatten in dieser Woche wieder mehr Konkurrenzkampf im Training auf den einzelnen Positionen. Das kommt uns zu Gute“, erklärt Trainer Lau, der bei seiner Mannschaft bei den verschenkten Punkten gegen den FC Förderkader eine gewisse Mentalität vermissen ließ. „Der FC Förderkader hat uns vorgemacht, wie es geht. Ich spiele ehrlich gesagt lieber 30 Mal gegen Pampow, als gegen Stralsund. Da ist der Fokus ganz anders.“

Und doch wird seine Mannschaft auch gegen Stralsund mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen, um diese Partie zu gewinnen. Davon ist Lau überzeugt. Ein Erfolgserlebnis macht dann auch die weiteren Aufgaben am Mittwoch in Malchin und nächsten Freitag zu Hause gegen Aufbau Boizenburg einfacher.