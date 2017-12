Rückblick Teil I : Das erste Halbjahr kann sich sehen lassen

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Hagen Bischoff

erstellt am 27.Dez.2017 | 23:49 Uhr

Nur noch wenige Tage und dann ist das Jahr 2017 – natürlich auch im Sport – schon wieder ein Fall für die Geschichtsbücher. Bei so manchen Vereins-Weihnachtsfeiern wurde daher auch das Sportjahr gründlich ausgewertet. Zeit also, auf das erste Halbjahr 2017 zurückzublicken und in Erinnerung zu schwelgen – Sieg und Niederlage liegen dabei wie immer dicht beieinander.

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des Schweriner SC mussten das am eigenen Leib erfahren. Haben sie im Januar noch gegen Stuttgart im Pokalfinale eine 2:0-Führung verspielt, am Ende mit 2:3 verloren und so den sicher geglaubten Titel noch aus der Hand gegeben, so bejubelten die Schwerinerinnen dann Ende April wiederum gegen Stuttgart in eigener Halle die deutsche Meisterschaft. Für den SSC war es der elfte Meister-Titel. Und auch die Europapokal-Saison der SSC-Damen konnte sich sehen lassen. Das Aus für das Team von Trainer Felix Koslowski kam erst im Halbfinale gegen die Türkinnen von Bursa BBSK.

Um die Meisterschaft ging es bei den Drittliga-Handballer der Mecklenburger Stiere mit Sicherheit nicht. Und doch blickt man auch bei den Stieren auf eine durchaus zufrieden stellende Saison zurück. Die Schweriner landeten in ihrer vierten Drittliga-Spielzeit mit Platz sieben erstmals auf einem einstelligen Tabellenrang. Der Frauenhandball ist zusätzlich im Mai in die dritte Liga zurückgekehrt. Die Damen des SV Grün-Weiß Schwerin feierten in der Ostsee-Spree-Oberliga die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg – auch der MV-Pokaltitel ging an die Grün-Weißen. Zusätzlich präsentierte sich die A-Jugend des Vereins in der Bundesliga richtig ordentlich und verpasste nur knapp den Viertelfinaleinzug.

Für die Fußballer der Region verlief die zweite Saisonhälfte ebenfalls durchaus erfolgreich. So schafften die Oberliga-Kicker des FC Mecklenburg Schwerin nach dem Aufstieg direkt den Klassenerhalt. Eine noch bessere Saison spielten allerdings eine Liga tiefer die Fußballer des MSV Pampow. Der vierte Platz in Verbandsliga war schon gut, der Einzug ins Landespokalfinale dagegen noch besser. Zwar ging das Endspiel gegen den FC Hansa Rostock mit 1:3 verloren, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist dem MSV Pampow aber nicht mehr zu nehmen. In der Landesliga wurde die Spielvereinigung Cambs-Leezen Vize-Meister und Dynamo Schwerin sowie der SV Plate schafften den Klassenerhalt. Einzig der Neumühler SV musste nach etlichen Landesliga-Jahren den Gang in die Landesklasse antreten.

Im ersten Halbjahr zeigte sich auch Schwerin wieder als echte Sportstadt. Auch wenn das Fußball-Hallenturnier des FC Mecklenburg Schwerin, das zum zweiten Mal ausgetragen wurde, nicht ganz nach „Plan“ verlief, so lockte der gepflegte Budenzauber doch wieder mehr als 2500 Zuschauer in die Sport- und Kongresshalle. Das DKMS-Hallenmasters fand anschließend bereits zum dritten Mal statt und sorgte mit einer großen Spendensumme auch zum dritten Mal für große Freude bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Und dann wären da selbstverständlich noch die diversen Läufe der Landeshauptstadt. Ob Neumühler Neujahrslauf, Schlosslauf oder Nachtlauf – zahlreiche flinke Läuferbeine waren wieder unterwegs. Der Schweriner Schlosstriathlon rundete wie immer das erste Halbjahr mit seiner traumhaften Kulisse ab.

Und dann wären da noch hunderte von Schweriner Sportlern, die landes-, deutschland- und weltweit mächtig abgeräumt haben. Die Nachwuchsringer und Judoka des PSV Schwerin und des 1. Schweriner JC, die Schwimmer des Mecklenburgischen Förderzentrums, die Sportgymnastinnen, Leichtathleten, Boxer, Tennisspieler oder Bahnradsportler – sie alle haben die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns würdig vertreten. Alle Titel hier aufzuführen ist schier unmöglich. Dieser erste Teil des Rückblicks erhebt daher auch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und will es auch gar nicht. Dafür waren die sportlichen Leistungen einfach viel zu gut. Eine Sache soll aber dennoch extra erwähnt werden: Seit Anfang des Jahres ist Schwerin wieder um eine Sportart reicher. Nach jahrelanger Abstinenz kann fortan in der Landeshauptstadt erneut Wasserball gespielt werden – toll!

Dass all das ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer überhaupt nicht möglich wäre, sollte ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Den „Kümmerern“ sei auch für das Jahr 2017 ein herzliches Dankeschön gesagt.