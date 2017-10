Handball : Chancenlos gegen den Spitzenreiter

Eigentlich sollte die Drittliga-Partie zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin (3.) und dem Buxtehuder SV II (1.) so etwas wie ein Spitzenspiel werden – spitze gespielt hat am Ende beim 25:33 aus Grün-Weiß Sicht aber nur der BSV.

Die Gäste legten furios los und ließen Schwerin keine Möglichkeiten zur Entfaltung. Jeder Angriff war gefühlt ein Treffer, folgerichtig gab es beim 2:7 schon das erste Team-Timeout von Grün-Weiß-Trainer Tilo Labs. Danach fingen sich die Gastgeberinnen ein wenig, auch weil sie jetzt nicht mehr den Angriff-Abwehr-Wechsel vornahmen – dafür spielte Buxtehude nämlich viel zu schnell.

In der Folge kamen die Schwerinerinnen zwar besser in die Partie, konnten aber nie den Anschluss herstellen (4:9, 6:13). Dazu haperte es sowohl im Angriff, als auch auf der Torhüterposition. Beide Keeper bekamen kaum einen Ball zu fassen, so dass der Fünf-Tore-Vorsprung lange Bestand hatte. Als nach der Halbzeit Hannah Jantzen, Schwerins beste Spielerin, zum 15:19 abschloss, keimte noch etwas Hoffnung auf. Buxtehude II jedoch verschärfte schnell wieder das Tempo und war beim 17:27 erstmals mit zehn Toren weg. Am Ende mussten die Schwerinerinnen eine verdiente 25:33-Niederlage einstecken.

„Die Niederlage geht so in Ordnung, weil wir zu wenige Ideen im Angriff hatten und auch auf eine gute Torfrau getroffen sind. Buxtehude steht nicht umsonst da oben. Trotz aller Euphorie ist das aber nicht unser Maßstab. Wir werden das Spiel analysieren und unsere Lehren daraus ziehen“, resümierte Trainer Labs nach dem Spiel. Bereits am Sonnabend geht es mit dem nächsten Hochkaräter weiter. Es geht zum Vorjahreszweiten Henstedt-Ulzburg.

SV Grün-Weiß Schwerin: Klasen, Huysmann – Schmidtke 3, Laas 2, Dehling 1, Slomka 5, Nawrot, Lück, Fischer 2, Jantzen 7/1, Pötzsch 3/1, Klingenberg, Passow 2.