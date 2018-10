Fussball : Andere Einstellung ist gefragt

Nach dem schwächeren Pokalauftritt in Bentwisch empfängt Verbandsliga-Spitzenreiter Pampow heute Abend Aufsteiger Kühlungsborn

von Hagen Bischoff

18. Oktober 2018, 23:32 Uhr

Ein Pflichtspiel hat der MSV Pampow in dieser Saison noch nicht verloren. Mit sieben Siegen und einem Remis führen die Westmecklenburger die Verbandsliga an und auch im Pokal steht das Team von Trainer Ronny Stamer unter den letzten 16 Mannschaften. Eigentlich kein Grund für schlechte Laune, und doch war man nach dem 3:1-Pokalsieg in Bentwisch alles andere als zufrieden.

„Gegen Bentwisch hat unsere Einstellung nicht gestimmt. Die muss sich beim Spiel heute Abend verbessern. Große Ansprachen brauche ich da aber nicht halten, die Jungs sind ohnehin heiß und wollen weiter ungeschlagen bleiben“, erklärt Pampows Trainer Ronny Stamer. Schon allein weil der FSV Kühlungsborn, heutiger Gegner des MSV, ordentliches Verbandsliga-Niveau aufweist, muss Pampow eine andere Einstellung an den Tag legen, als noch gegen den Landesklasse-Vertreter Bentwisch. „Ich habe Kühlungsborn gegen Schwerin gesehen. Das wird für uns kein Selbstläufer. Das ist eine sehr robuste Truppe mit einigen Spielern, die aufhorchen lassen“, so Ronny Stamer über den Aufsteiger.

Der Liga-Neuling rangiert derzeit mit drei Siegen und drei Unentschieden auf Rang sechs und zeigte sich in seinen bisherigen Partien spielfreudig. „Ich denke, sie werden gegen uns aber nicht so offensiv agieren, wie gegen Schwerin“, prognostiziert Stamer. Bislang hat es noch keine Mannschaft in dieser Saison geschafft, in Pampow zu punkten. Bützow, Pastow, der Rostocker FC und Grimmen – alles gestandene Verbandsliga-Truppen – mussten die Heimreise mit einer Niederlage antreten. Kühlungsborn soll nun, wenn es nach dem Hausherren geht, folgen.

Personell stehen beim MSV vor allem in der Defensive ein paar Fragezeichen, auch ein Einsatz von Außenbahnspieler Erik Zschaubitz ist noch fraglich. Auf die fünf Aktuere, die in der dritten Pokalrunde zumindest Normalform aufwiesen, auf die kann Coach Stamer auch heute Abend, Anpfiff 19.30 Uhr, aber setzen. Christoph Hasselmann, Marvin Runge, Marvin Finkenstein, Rafael Cruz und Keeper Ronny Losereit gehörten am vergangenen Wochenende noch zu den besseren Pampowern. Um auch nach Spieltag neun vom Platz an der Verbandsliga-Sonne grüßen zu können, müssen aber auch die anderen MSV-Akteure eine Schippe draufpacken. Wer die Jungs kennt, der weiß aber, dass sie das mit Sicherheit machen werden.