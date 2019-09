Pferdesport : Alles ist angerichtet

RFV Crivitz lädt morgen zum 28. Reitturnier – 17 Springreiter aus der MV-Top-Riege sind dabei.

von Hagen Bischoff

11. September 2019, 00:00 Uhr

Morgen beginnt das 28. Reitturnier am „Bürgerholz“ in Crivitz. „Alles ist gerichtet, die Reiter können kommen“, sagt Mitinitiator Wilfried Holl. Der 60-Jährige will selbst an vier Springprüfungen teilnehmen. Aus den Top-40-Springreitern Mecklenburg-Vorpommerns sind 17 in Crivitz dabei. An der Spitze die aktuelle Nummer vier, Christoph Lanske aus Dersekow, gefolgt von den Ranglisten-Elften und -Zwölften, Phillip Makowei (Gadebusch) und Paul Wiktor (Trent).

Erstmals überschneidet sich das Crivitzer Turnier mit dem internationalen Drei-Sterne-Turnier in Paderborn, für das auch einige MV-Reiter eine Starterlaubnis erhalten haben. Darunter Holger Wulschner (Groß Viegeln), der seinen Titel als Sieger des Großen Preises von 2018 in Crivitz deshalb nicht verteidigen kann. Weitere sind auf dem Weg zur deutschen Juniorenmeisterschaft nach Zeiskam in der Pfalz.

Isamt haben 262 Reiter gemeldet und für die 31 Prüfungen und Wettbewerbe 1 060 Startplätze beantragt – ein Rekordergebnis. Der Pferdesportbund (PSB) Ludwigslust-Parchim nutzt das Turnier wie schon in den letzten Jahren, um in den Leistungsklassen (LK) 1-3, 4, 5 und 6 seine Kreismeister im Springen zu ermitteln.

Los geht es morgen um 9 Uhr. An diesem Tag stehen neben sechs Konkurrenzen für junge 4- bis 7-jährige Pferde in den Klassen A bis M ab 14.30 Uhr schon die 1. Wertungsspringen für LK5 und LK6 mit Stilspringen der Klassen E und A auf dem Programm. Auf dem Dressurviereck findet um 14 Uhr eine Dressurpferdeprüfung statt, gefolgt ab 15.30 Uhr von einer Reitpferdeprüfung für 3- und 4-jährige Pferde.

Am Sonnabend und Sonntag geht es jeweils um 8 Uhr los. Um 12.15 Uhr gibt es das erste M-Springen, ein Stilspringen zur Qualifikation für den Eggersmann-Junior-Cup. Ein weiteres M-Springen in zwei Abteilungen beginnt um 13.30 Uhr, bevor um 16.00 Uhr das Championat von Crivitz, ein S*-Springen, folgt. Schlussprüfung ist um 18 Uhr das zweite Wertungsspringen für LK6 in der Kreismeisterschaft, ein Stilspring-Wettbewerb.

Höhepunkt am Sonntag ist der Große Preis der Bruce Johnston GmbH, der um 14.15 Uhr beginnen soll und mit Stechen ausgeschrieben ist. Den drei bestplatzierten Damen winken Sonderpreise. In der Umbaupause präsentieren sich wieder die Jüngsten unter den Reitern beim Führzügel-Wettbewerb. Nach dem Großen Preis ist aber noch nicht Schluss. Der traditionelle Springwettbewerb um den Pokal der Crivitzer Bür-germeisterin Britta Brusch-Gamm beginnt um 16 Uhr und um 16.30 Uhr findet noch ein A-Springen mit 45 Nennungen statt.

Das Programm ist also auch in diesem Jahr rappeldicke voll. Alle müssen sich diszipliniert und zeitorientiert verhalten, „dann werden wir die Zeitvorgaben einhalten und alle können sich auf drei schöne Turniertage bei uns in Crivitz einstellen“, sagt Turnierleiterin Rita Kröger und fügt hinzu: „Wir möchten auch auf unseren traditionellen Reiterball am Samstagabend im Festzelt hinweisen.“ Der Eintritt zu den Turnierprüfungen beträgt an allen Tagen drei Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.