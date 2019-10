Fussball Kreisoberliga : Zweimal Rückstand aufgeholt

FC Aufbau Sternberg bezwingt Tabellenführer Rodenwalder SV mit 5:2 (2:2)

von svz.de

20. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Im Spitzenduell der Kreisoberliga hatten die Männer des FC Aufbau Sternberg trotz zweimaligen Rückstandes am Ende die besseren Karten und gewannen mit 5:2. Für eine Nacht war der FCA Tabellenführer, bis gestern die SG Marnitz/Suckow Schlusslicht Lübtheener SV mit 4:0 bezwang und auf Platz eins schoss.

Den ersten Warnschuss im Sternberger Stadion am See setzte Andreas Fischer (2.) und zeigte gleich die von den Sternbergern bevorzugte Spielrichtung an. Die Rodenwalder wurden aber mit ihrer ersten Torannäherung Spielverderber. Bei einer Freistoßflanke passte die Sternberger Zuordnung nicht und Matthias Lampe köpfte zum 0:1 ein (3.). Sternberg war keineswegs geschockt. Das Team hatte in den letzten Spielen immer wieder Rückstände hinnehmen müssen und dann noch Ergebnisse gedreht. Also wurde geduldig in der Offensive gearbeitet. In der 16. Minute bekam Manuel Lösch den Ball zwar auf den vermeintlich schwachen Fuß, zog ab und traf zum 1:1-Ausgleich. In den Folgeminuten hielt Sternberg das Tempo hoch, diktierte weiterhin das Spielgeschehen. Einen zu ungenau ausgespielten Angriff der Sternberger nutzte Rodenwalde zum Kontern. Tom Vitense sorgte für die erneute Führung (25.). Diesmal antworteten die Gastgeber nur zwei Minuten später erneut durch Manuel Lösch zum 2:2 Pausenstand.

In der zweiten Hälfte spielte Aufbau fast nur im Vorwärtsgang und hatte mit Christoph Selig einen agilen und unberechenbaren Angreifer. Er hatte schon in der 50. Minute den ersten Riesen auf dem Fuß, war aber etwas zögerlich im Abschluss. Sternberg blieb am Drücker. Nach einer Eckballserie köpfte Michael Faust sein Team mit 3:2 in Front. Danach ging es weiter in Richtung Rodenwalder Gehäuse, es war ein starker Auftritt der gesamten Mannschaft. In der 66. Minute eroberte Faust wieder den Ball an der Mittellinie, sah dann den startenden Christoph Selig, der den Ball zum 4:2 in die Maschen jagte. Drei Minuten später servierte Nik Haubold eine Ecke für Lucas Börst, aber dessen Kopfball fand nicht das Ziel. Der Rodenwalder SV versuchte, in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber der Gastgeber blieb souverän. In der 78. Minute war Selig wieder entwischt und wurde an der linken Strafraumgrenze regelwidrig festgehalten. Den Freistoß wollte Hans Köpcke in den Winkel zwirbeln, aber er verzog knapp. Sternberg blieb bis in die Nachspielzeit total fokussiert u und lieferte noch einen richtig schönen Spielzug ab, den Andreas Fischer mit dem 5:2 krönte.

Das war in beiden Halbzeiten ein überzeugender Auftritt der Sternberger, wie sich es auch die Fans wünschten. Mit viel Einsatz, starkem Zweikampfverhalten und fünf Toren wurde der Heimsieg gesichert.





Torfolge: 0:1 Mathias Lampe (3.), 1:1 Manuel Lösch (16.), 1:2 Tom Vitense (25.), 2:2 Manuel Lösch (27.), 3:2 Michael Faust (61.), 4:2 Christoph Seelig (66.), 5:2 Andreas Fischer (90.)

FC Aufbau Sternberg: Todenhagen, Schröder, Stoecker, Faust, Börst, Haubold, Fischer, Köpcke, Lösch, Selig, Benthin (65. Pohl),