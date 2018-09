Fußball Landesklasse Staffel III : Wieder stimmte das Ergebnis nicht

FC Aufbau Sternberg – TSV Goldberg 1:3 (1:1) / Im Bemühen um den Ausgleich drittes Gegentor gefangen

24. September 2018, 23:48 Uhr

„Da war mehr drin“, war nach der 1:3-Niederlage des FC Aufbau Sternberg gegen den TSV Goldberg der wohl häufigste Satz, der im Lager der Gastgeber fiel. Zweimal liefen die Sternberger einem Rückstand hinterher. Dem 0:1 durch Nico Hülsewig antwortete der Sternberger Hans Joseph Köpcke kurz vor der Pause mit dem 1:1-Ausgleich. Nach dem Elfmeter von Erik Wodrich zum 1:2, hatten mehrere Gastgeber den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, aber kein Schussglück. Alec Jasiak sorgte nach einem Konter der Goldberger mit dem dritten Tor für die endgültige Entscheidung (77.). „Wir müssen in den kommenden Spielen dringend die einfachen Fehler abstellen und abgeklärter in der Defensive agieren. Ansonsten stimmte die Leistung und die Einstellung“, so ein kurzes Fazit vom Trainer-Duo Brümmer/ Schmäche.

