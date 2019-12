Fußball Landesklasse III 15. Spieltag : Wariner bestreiten drittes Auswärtsspiel in Folge

Mulsower SV 61 – FC Seenland Warin / Heute Abend Mitgliederversammlung

05. Dezember 2019

Zum dritten Mal hintereinander müssen die Wariner Landesliga-Fußballer auswärts zu Punktspielen antreten. Der FC Seenland (16./ 6 Punkte) ist Sonntag bei einem heimstarken Team, dem Tabellenzweiten in Mulsow (30 Punkte) zu Gast.

Der positiven Erfolgsserie der Gastgeber, sie sind in den vergangenen fünf Spielen ungeschlagen und haben 13 Punkte erkämpft, können die Wariner nur mit ihrer bisherigen total unbefriedigenden schwarzen Serie von sieben Auswärtsniederlagen in Folge begegnen.

Vielleicht entzünden die Gäste ja an diesem 2. Advent nicht nur die zweite Kerze am frühen Sonntag Nachmittag. Denn zu verlieren hat die Mannschaft eigentlich gar nichts mehr.

Anstoß ist am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Kirch Mulsow. Treff für das Seenland-Team ist um 10.45 Uhr.

Kreisliga: FCS Warin II – Burgsee Schwerin

Zum letzten Spiel dieses Jahres, was in der Kreisliga Schwerin-Nordwestmecklenburg gleichzeitig das erste Spiel der Rückrunde ist, empfangen die Wariner Kicker der zweiten Vertretung (13./9 Punkte) auf dem Ausweich-Sportplatz in Ventschow den Tabellenletzten (14./ 3 Punkte) Burgsee SV Schwerin. Trotz einer „Niederlagenserie ohne Ende“ wollen die Wariner zum Jahresende diese Serie unbedingt beenden. Wenn nicht gegen diesen Kontrahenten, gegen wen sonst noch sollte ein Erfolg möglich sein. Die Gäste gewannen überhaupt erst ein Spiel. Und das war die Partie gegen Warin. Bei Trainer und Mannschaft ist also volle Revanche angesagt.

Anpfiff durch Schiedsrichter Andreas Lehmkuhl (SV Schiffahrt u. Hafen Wismar) ist am Sonntag um 13 Uhr in Ventschow. Treff für die Gastgeber ist um 11.30 Uhr.

Bereits am heutigen Freitagabend, Beginn 19 Uhr, findet im Sportlerheim in Warin eine wichtige, ordentliche Mitgliederversammlung des FC Seenland Warin statt. Alle Mitglieder sind vom Vorstand recht herzlich eingeladen.