FC Seenland Warin : Warin Elf muss kompakter auftreten

von svz.de

29. August 2019, 00:00 Uhr

Nach drei Niederlagen aus drei Spielen reisen die Wariner (16./0 Punkte) mit gemischten Gefühlen zum derzeitigen Tabellenelften (3 Punkte) der Landesklasse. Die Gastgeber, in der vergangenen Saison 5. der Staffel III, verloren auch schon zwei Partien. Aber gerade gegen den Güstrower SC, gegen den der FC Seenland zuletzt deutlich mit 1:8 unterlag, siegten sie auswärts mit 5:2. In den bisherigen Spielen der Wariner taten sich mehrere so nicht erwartete „Baustellen“ im Zusammenspiel auf. Die Mannschaft muss endlich kompakter und cleverer bei Standardsituationen auftreten. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr im Stadion in Rostock Lambrechtshagen. Treff für die Wariner Mannschaft ist um 11.45 Uhr.



Kreisliga: FC Seenland Warin II – SV Dalberg

Auch die Wariner Kreisliga Kicker haben nach zwei Partien noch keinen Punkt auf dem Konto. Am vergangenen Sonntag unterlag man beim Burgsee Verein in Schwerin mit 1:5 (Torschütze für Warin zum 1:2-Anschlusstreffer war Nico Hadler). Nun treffen die Wariner auf einen alten Bekannten, SV Dalberg. Beide Teams rangieren derzeit punktlos und mit dem gleichen Torverhältnis (1:9) auf dem 12. Tabellenrang. Bei den letzten beiden Spielen am Glammsee nahmen jeweils die Dalberger die Punkte mit. Anpfiff durch Schiedsrichter Ronald Schuldt (Kalkhorster SV) ist am Sonntag um 14 Uhr in der Wolfsystem-Arena.





Nachwuchstermine

B-Junioren KOL, Sonntag, 11 Uhr: VfL BW Neukloster - FC Seenland Warin

C-Junioren (Mädchen) KOL, Freitag, 18 Uhr: FC Seenland Warin - SG Schlagsdorf 91

D-Junioren KL, Samstag, 11 Uhr: Neuburger SV - FC Seenland Warin

E-Junioren KL, Sonntag, 9 Uhr: Kalkhorster SV - FC Seenland Warin