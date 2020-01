Judo-Verein Brüel : Vier Podiumsplätze erkämpft

Erfolgreicher Jahresauftakt der Judokas aus Brüel beim 4. Matthias-Hermann-Cup in Schwerin

von svz.de

21. Januar 2020, 00:00 Uhr

Zu Ehren des im Alter von 47 Jahren 2014 viel zu früh verstorbenen erfolgreichen Judotrainers Matthias Hermann vom PSV Schwerin (er trainierte u.a. die Doppel-Gold-Zwillinge Carmen und Ramona Brussig bei den Paralympics in London 2012) gingen am zurückliegenden Wochenende beim gleichnamigen Gedenkturnier rund 450 Judokas aus Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf die Tatami. Auch den Judo-Verein Brüel verband viel mit dem ehemaligen Spitzentrainer aus Schwerin. Matthias Hermann ist bei Aktiven, Verantwortlichen und Elternteilen aus Brüel unvergessen.

Gekämpft wurde in der Volleyball-Arena Schwerin in den Altersklassen ab der U9 bis hin zu den erfahrenen Frauen und Männern. Der Judo-Verein Brüel beteiligte sich mit vier Aktiven in der U15 und sechs in der U18 an diesem Gedenkturnier. Wie immer steht zum Beginn des neuen Wettkampfzyklus für viele Nachwuchs-Judokas ein Wechsel in die höhere Altersklasse an. So bestritten Borwin Tauscher und Arthur Klammer ihre ersten Vergleiche in der U15 bzw. U18.

Mit dem Wechsel der Altersklassen ist auch immer ein verändertes Regelwerk gültig. In der U15 sind nun die Armhebeltechniken und in der U18 die Würgetechniken neben weiteren Änderungen freigegeben. Arthur Klammer konnte so auch in seinem zweiten Kampf in der 44 kg-Klasse der U18 seinen Gegner vom 1. Schweriner JC mittels einer Würgetechnik zur Aufgabe zwingen. Mit etwas mehr Übersicht und Abgebrühtheit hätte er auch im Finalkampf seine Chancen zum Sieg nutzen können. So wurde es am Ende, nach drei guten Kämpfen und einer Niederlage zu viel, ein hervorragender zweiter Platz in der neuen Altersklasse.

Die U15-Judokas aus Brüel, Yasam Giniz und Jessica Schmidt (bis 63 kg) sowie Tom Seewald und Borwin Tauscher, gingen in 14 Vergleichen auf die Tatami. Borwin Tauscher bestritt seine ersten Kämpfe in der neuen Altersklasse und hatte nur die Aufgabe zur Leistungsbestimmung. Tom Seewald verbuchte einen Sieg mehr als Borwin, blieb aber unglücklich in der Hoffnungsrunde und beendete den Wettkampf mit Platz 7. Für die beiden Brüeler Jungs war die 55 kg-Klasse zu stark besetzt, um ein Wörtchen der Vergabe der Podiumsplätze mit zu sprechen.

Anders sah es bei Jessika Schmidt und Yasam Giniz aus. Es bestanden durchaus gute Möglichkeiten, um in der mit fünf Mädchen gut besetzten Gewichtsklasse erfolgreich mitzukämpfen. Nach unterschiedlich langen Verletzungspausen und nur wenigen Trainingseinheiten erkämpfte Jessika Platz 5 und Yasam Platz 3.

Am späten Nachmittag folgte der Auftritt der U18. Ein Mädchen, Laura Steinhagen, führte die weiteren fünf Jungs aus Brüel in das Wettkampfgeschehen. Laura konnte die Ausbeute des JV-Brüel in mit einem weiteren dritten Platz im Halbschwergewicht aufstocken. Leider kam sie noch nicht richtig in den gewohnten Wettkampfmodus, um ihre Konkurrenz aus Dassow und Wolgast entscheidend zu bezwingen. Dennoch war der unerschrockene und wie immer ehrgeizige Auftritt der Brüelerin Vorbild und Ansporn für die JVB-Jungs.

Conner Danowski, Oskar Deatcu und Jonas Dombrowa stockten das Teilnehmerfeld in der 81 kg-Klasse stark auf und teilten sich am Ende die dritten und fünften Plätze. Leon Lipper startete im 66 kg-Limit, kämpfte viermal, fuhr zwei Siege ein und erkämpfte mit sehenswerten Techniken einen unglücklichen aber starken fünften Platz. Er leistete mit seiner Teilnahme in dieser Gewichtsklasse und den spektakulär dargebotenen Hüft-Schulter- und Fußwürfen einen starken Beitrag für die Stimmung und Begeisterung in der Wettkampfarena.

Nun gilt es, diesen Wettkampf richtig zu analysieren, um für die am kommenden Wochenende in Greifswald anstehenden Landesmeisterschaften gut vorbereitet zu sein.