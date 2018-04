Sternberger Seglerverein : Trainingslager und Regatta auf dem Mittelmeer

Sternberger Nachwuchstalente Malte Buddenhagen, Vreda und Johann Quandt sammeln in Portoroz Segelerfahrung

04. April 2018, 23:50 Uhr

Auf Grund der Unbeständigkeit des heimischen Wetters nutzen viele Segelvereine die Osterferien, um am Mittelmeer bei wärmeren Bedingungen die neue Segelsaison einzuleiten. So trafen sich im slowenischen Portoroz gefühlt 100 Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern in mehreren Trainingsgruppen.

Aus Sternberg machten sich Malte Buddenhagen sowie Vreda und Johann Quandt auf den langen Weg nach Portoroz. Die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Windmäßig war alles dabei. Das gute war, der Wind steigerte sich mit der Dauer des Trainingslagers. Täglich standen 5 bis 6 Stunden Wassertraining auf dem Plan. Die Sternberger Segler trainierten in der Trainingsgruppe von Bärbel Claus, eine gemischte Gruppe mit Seglern aus MV, Berlin, Sachsen und Niedersachsen.

Trainiert wurde in mehreren kleinen Gruppen. Erstmalig waren nicht nur Optimisten dabei sondern auch Laser und Europe. Vreda Quandt ist Ende letzten Jahres aus dem Opti in den Laser umgestiegen und konnte an sieben Trainingstagen das neue und deutlich größere Boot kennen lernen. Die anfängliche Angst wich schnell der Freude an der Geschwindigkeit.

Die Optimisten wurden wie bei den Regatten in die A und B Leistungsgruppen eingeteilt. Malte Buddenhagen segelte bei den A-Seglern und Johann Quandt in der B-Klasse mit. Morgens gab es eine kurze Besprechung und wenn der Wind es schon zu ließ, ging es auf das Wasser. Gesegelt wurde in der Bucht von Piran. Die jungen Segler nutzten diese Trainingseinheiten um Bootsbeherrschung, wie Wenden, Halsen und Starts, nach der Winterpause wieder aufzufrischen und zu festigen. Das schönste Erlebnis der Kinder war die Delfinschule, die in an mehreren Tagen in der Bucht unterwegs war und bis auf wenige Meter an die Trainingsgruppen heran kamen.

Als Abschluss des Trainingslagers stand für viele der Segler die Teilnahme an der Easter Regatta vor Portoroz auf dem Plan. An dieser Drei-Tage-Regatta nahmen in diesem Jahr rund 400 Segler aus 13 Nationen teil. Gesegelt wurde in vier Gruppen a 90 bis 100 Segler, die jeden Tag neue gemischt wurden.

Auch Johann Quandt segelte in diesem Jahr die Regatta mit. So tolle Segelbedingungen beim Training herrschten, so anstrengend wurden sie bei der Regatta. Freitag wehte der Wind mit Stärke 5 bis 6. Das Sternberger Leichtgewicht kam mit den Bedingungen nicht klar. Während der ersten Wettfahrt kenterte er fünf Mal. So erging es ca. 100 anderen Seglern auch. Am Samstag segelte der Sternberger nicht, da die Bedingungen nicht besser wurden. Zusätzlich wurde für den Tag eine Gewitterwarnung ausgesprochen. Die Wettfahrtleitung daraufhin anfänglich den Start verschoben. Gegen Mittag war dann Start. Keine Stunde später zog das angekündigte Gewitter auf und die Trainer hatten alle Hände voll zu tun, die Kinder wieder vom Wasser zu bekommen. Später schlief der Wind komplett ein, sodass ein erneuter Start-Versuch abgebrochen wurde.

Am Sonntag waren die Windbedingungen deutlich angenehmer für die leichteren Segler, wie Johann Quandt. Bei anfänglich null Wind wurden die Kinder raus geschleppt. Bis zum Start mussten sie sich dann noch knapp zwei Stunden gedulden. Insgesamt konnten zwei Wettfahrten gesegelt werden. Die erste beendete Johann auf Platz 77 und in der letzten Wettfahrt fuhr er auf Platz 25, was noch einen versöhnlich Abschluss darstellte. Insgesamt kam der Sternberger auf den 324. Platz von 389 Teilnehmern.