Fußball Kreisoberliga : Sternberg empfängt Melkof zum letzten Heimspiel des Jahres

von Onlineredaktion pett

14. November 2019, 00:00 Uhr

Die Tage sind schon merklich kürzer geworden und deshalb gehen die Fußballer auch schon um 13.30 Uhr zu den nächsten Punktspielen auf den Rasen. Morgen empfängt der FC Aufbau Sternberg, Zweiter der Kreisoberliga, Schlusslicht SV Blau-Weiß Melkof. Nach der Niederlage in der Vorwoche in Boizenburg wollen Trainer und Mannschaft zu Hause die vollen Punkte einfahren. Auch wenn der Tabellenletzte zu Gast ist, werden die Sternberger den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Konzentrierte Spielaufbau und möglichst eine bessere Chancenverwertung als am vergangenen Sonntag sollten Erfolg bringen.

Morgen Abend ab 18 Uhr startet im Sportlerheim der öffentliche Skat- und Knobelabend des FC Aufbau, wozu Interessenten herzlich eingeladen sind.



Nachwuchstermine

B-Junioren Samstag 10 Uhr: Dömitzer SV - SG Sternberg/Brüel

C-Junioren Sonntag 11 Uhr: SG Sternberg/Brüel - SV Plate

E-Junioren Samstag 9 Uhr: Spornitz/Dütschow - Sternberg/Brüel

F-Junioren Samstag 9 Uhr: SG Sternberg/Brüel - Lübzer SV Mädchen