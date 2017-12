Silvesterlauf in Witzin : Sonnabend gehts an den Winterspeck

vergrößern 1 von 1 Foto: Edge-Bert Wache 1 von 1

Zum Abschluss des Sportjahres 2017 lädt der Witziner Inlineskating Verein am 30. Dezember um 10 Uhr zum Silvesterlauf ein. Er bietet wieder Lauf- und Walking-Strecken über drei, fünf und zehn Kilometer an. Start ist an der Witziner Skaterhalle (Am Gartensteig). Gestartet wird gemeinsam. Nach dem Motto „Dabeisein ist alles“ sollen Spaß und Freude im Vordergrund stehen.

Von der Skaterhalle geht es Richtung Rosenow durch Wald und Wiese, abhängig von der zu laufenden Strecke bis Loiz und wieder zurück nach Witzin. Nordic Walker und Läufer absolvieren die gleichen Strecken. Die Wertung erfolgt für Frauen und Männer getrennt. Alle Teilnehmer erhalten Urkunden. Für den Start wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro/Person erhoben. Die Teilnahme der Kinder ist frei. Eine kleine Versorgung (Wasser, Obst) wird vor Ort bereitgestellt. Weitere Getränke und Verpflegung gibt es zu kaufen. „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und wünschen schon jetzt allen Beteiligten viel Erfolg und Spaß beim Silvesterlauf 2017 in Witzin“, laden die Gastgeber ein. (www.skater-witzin.de)