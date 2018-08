Pokalüberraschung blieb aus

FC Aufbau Sternberg kassiert gegen Cambs-Leezen nach 1:0-Führung in zweiter Halbzeit drei Gegentore

von svz.de

20. August 2018, 23:12 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge hieß der Erstrundengegner des FC Aufbau Sternberg im Landespokal Cambs-Leezen. Und zum zweiten Mal mussten die Sternberger bei diesem Duell am Ende sie Segel streichen. Nach der 0:4-Niederlage im Vorjahr, machte es der FCA diesmal den Gästen bedeutend schwerer und lag über 50 Minuten mit 1:0 in Führung, ehe die Cambs-Leezener nach der Pause Oberhand gewannen und die Partie mit 3:1 für sich entschieden.

Sternberg spielte gleichwertig und konnte sich nach einer halben Stunde gut in Szene setzen. Über die linke Seite nutzte Christoph Selig seine Schnelligkeit und drang in den gegnerischen Strafraum ein. Mit einem Foul wurde er gebremst, den Elfer verwandelte Benjamin Mohrmann sicher zum 1:0. Kurz vor der Pause die Riesenmöglichkeit zum 2:0. Till Benthin setzte sich bis zur Grundlinie durch, seinen perfekten Querpass konnte Goebel leider nicht veredeln, da der Keeper reaktionsschnell den Fuß dazwischen hatte.

Nach der der Halbzeitpause drückte der Gast mit viel Tempo auf den Ausgleich. Nach sechs Minuten erreichte ein langer Ball den schnellen Außen Packheiser, der clever den Sternberger Abwehrspieler umkurvt und zum 1:1 abschloss. Die Gäste nutzten etwas später einen Ballverlust auf der rechten Seite zur 1:2 Führung. Den letzten Riesen hatte Sternberg sieben Minuten vor Schluss. David Henze legte per Kopf auf Lösch ab, der aber an diesem Tag kein Glück hatte und aus Nahdistanz nicht einnetzen konnte. Dann war die offizielle Spielzeit vorbei, Aufbau warf alles nach vorn. Der Landesligist fing einen Steilpass ab und Sühr vollendete den Konter zum 1:3-Endstand.

Somit blieb Sternberg der Einzug in die zweite Pokalrunde verwehrt, aber die Spieler konnten mit erhobenen Haupt den Platz verlassen. Die Leistung stimmt optimistisch für das nächste Punktspiele am Sonnabend beim SV Teterow.