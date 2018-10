Fußball Kreispokal D-Junioren : Pokalüberraschung am Glammsee

von Onlineredaktion SVZ

04. Oktober 2018, 23:25 Uhr

Die D-Junioren-Kicker des FC Seenland Warin (Kreisliga) sorgten im Kreispokal für eine Überraschung. Gegen den Schweriner SC II aus der höheren Kreisoberliga setzten sich die Jungs verdient mit 3:1 durch und erreichten die zweite Runde. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen war bereits eine Woche zuvor gegen den Ligaprimus TSG Gadebusch trotz einer 1:2-Auswärtsniederlage eine positive Tendenz zu erkennen.

Gegen die Landeshauptstädter sahen etwa 50 Zuschauer eine von Beginn an offene Partie. Nur kurzzeitig war der Liga-Unterschied zu erkennen. Der Ball lief bei Schwerin gut, doch die Wariner verteidigten leidenschaftlich als Team. Mehrmals konnte der Wariner Schlussmann Marc Wader mit starken Paraden seine Mannschaft im Spiel halten. In der 21. Minute gelang den Gästen dann doch die Führung. Vier Minuten nach dem Rückstand gelang Torge Schumann mit einem Traumtor der 1:1-Ausgleich. Kim v. Falken flankte in den Strafraum, wo der Torschütze den Ball mit dem Hacken erwischte und ihn über einen Verteidiger und den Schweriner Torwart im Kasten versenkte. „Wir haben gemerkt, dass hier alles möglich ist. Die Truppe war gut im Spiel und der Wille war da“, so ein Zwischenfazit des Trainergespanns Buchs/Grattke.

In der 44. Minute ging dann alles ganz schnell. Der Ball rutscht durch die Hintermannschaft des SSC, Torge Schumann kam an Ball und wurde vom Torwart von den Beinen geholt. Der Unparteiische entschied sofort auf Neunmeter. Kim v. Falken versenkte den Strafstoß sicher zum 2:1. Fünf Minuten später wurde der Wariner Stürmer erneut zu Fall gebracht, der Pfiff blieb aber aus. Das Spiel musste trotzdem unterbrochen werden. Schumann verletzte sich bei der Aktion und musste in ärztliche Behandlung.

Nach dem Motto „jetzt erst recht“ kämpfte die Mannschaft für den Erfolg. Als Stürmer wurde Lenny Sina eingewechselt. Er konnte erst zweimal mit der Mannschaft trainieren. Lenny sollte die Abwehr aus dem Takt bringen und wenn möglich, einfach mal schießen. Und genau das machte er in der 59. Minute. Er zog er aus zwölf Metern ab – 3:1. „Die Kinder so zu sehen, macht uns stolz“, so die Trainer mit Blick auf eine im Kreis tanzende Mannschaft. Jetzt heißt es diese Leistungen auch in der Liga zu bringen um das Saisonziel, gesichertes Mittelfeld, zu erreichen.