TAV Brüel : Norddeutscher Titel für Brüeler Kraftsportler

von Onlineredaktion SVZ

23. Oktober 2018, 23:45 Uhr

Im hohen Norden, in dem kleinen Ort Kropp, trafen sich jetzt Kraftsportler aus ganz Norddeutschland zum Wettkampf. Der TSV Kropp lud zur Norddeutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf und im Bankdrücken ein. Jens Polenske vertrat dort den TAV Brüel. Der 37-jährige ging in der offenen Altersklasse im Gewichtslimit bis 110 kg Körpergewicht an den Start. Bereits in seinem ersten Versuch zeigte er der Konkurrenz, dass an diesem Tag mit ihm zu rechnen ist. In seinem zweiten ließ er 155 kg auflegen. Diese Last meisterte er mit Bravour. In seinem dritten und letzten Versuch verlangte Polenske nach 160 kg, doch die waren an diesem Tag leider um einige Gramm zu schwer. Dennoch, es konnte keiner der Kontrahenten seine Last aus dem zweiten Versuch kontern. Jens Polenske holte somit in seiner Alters- und Gewichtsklasse den Sieg und belohnte seine Mühen aus der Wettkampfvorbereitung mit einem verdienten Norddeutschen Meistertitel.