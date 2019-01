InlineSkating Verein Witzin : Läufer in Witzin willkommen

Witziner Silvesterlauf mit 51 Teilnehmern gut angenommen / Am 16. März beim Frühjahrslauf geht es weiter

von Onlineredaktion SVZ

09. Januar 2019, 23:23 Uhr

Der traditionelle Silvesterlauf des InlineSkating Vereins Witzin feierte jetzt seinen 18. Geburtstag. Wie jedes Jahr sollten gemeinsam mit den Gästen ein paar unnötig angesammelte Festtagskalorien in den Wald getragen werden. Das Wetter am Lauf-Tag war eher mäßig mit sieben Grad Celsius, leichtem Niesel und einem kühlen Wind, der die feuchte Kälte langsam in die Sachen blies.

Dennoch fanden sich 51 Aktive aller Altersklassen (7 bis 82 Jahre) vor der Skaterhalle in Witzin zum sportlichen Jedermann-Wettbewerb ein. Besonders erfreulich war, dass die Sportfreunde der Laufgruppe Laage wieder zahlreich angereist waren. Nach einer kurzen Einweisung der Neulinge in die Streckenführung gab der Bürgermeister der Gemeinde Witzin Hans Hüller den Startschuss. Die teilnehmer konnten die Strecken über 3 km, 5,7 km sowie 10,3 km wählen. An den kritischen Streckenpunkten waren auch dieses Mal Helfer postiert, sodass es zu keinen „Irr“-Läufern bzw. – „Irr“-Walkern kam.

Nach 17:36 Minuten war Pia Joelina Boldt (AK 8) vom LC Laage, die Schnellste über 3 km, im Ziel. Über die 5,7 km erreichte Torsten Lenz aus Brüel in einer Zeit von 25:17 Minuten das Ziel und zwar unter erschwerten Bedingungen. Er absolvierte die Strecke mit einem Babyjogger, sozusagen mit Streckenassistent. Der Schnellste über 10,3 km war Rico Schlünz vom InlineSkating Verein Witzin, der diese Strecke in 43:29 Minuten absolvierte. Die weiteren Ergebnisse, auch die Zeiten der Walker, können auf der Homepage unter www.skater-witzin.de eingesehen werden.

Nachdem mit Bernd Fischer, der die 10,3 km walkend in 1:15:53 Stunden absolvierte und nur zweieinhalb Minuten langsamer als Platz 13 bei den Läufern war, konnte die Siegerehrung stattfinden. Die Leistung eines jeden Teilnehmers wurde vom Seniordes Witziner Vereins, Baldur Beyer, mit einem Handschlag und einer Urkunde gewürdigt. Erwähnt werden muss natürlich noch der vereinseigene Cateringservice, der wie immer nicht nur für das leibliche Wohl der Teilnehmer, sondern auch das Verkürzen der Wartezeit bis zum Eintreffen des letzten Starters im Ziel gesorgt hat. „Wir hoffen, dass es allen Aktiven und Besuchern gefallen hat, wünschen sportlich erfolgreiches 2019 und würden uns freuen, wenn wir uns beim Frühjahrslauf am 16. März wiedersehen“, gaben die Veranstalter mit auf den Weg.