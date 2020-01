Hallenfussbal : Jugend kickt in Brüel um Pokale

Turnierserie der SG Sternberg/Brüel geht morgen in die nächste Runde

von Onlineredaktion pett

23. Januar 2020, 00:00 Uhr

Morgen finden in der Sporthalle Am Vogelstangenberg die letzten beiden Hallenturniere der SG Sternberg/Brüel statt. Um 9 Uhr starten die E-Jugend-Fußballer der beiden Gastgeber-Teams, die sich mit dem Plauer FC, Schifffahrt Hafen Wismar, PSV Röbel/Müritz, VfL Blau Weiß Neukloster sowie den Mädchen vom Lübzer SV messen. Ab 14 Uhr bestreiten dann die zwei Mannschaften der D-Junioren der SG Sternberg/Brüel ihr Turnier mit fünf Gäste-Teams: Laager SV, Sportclub Parchim, 1. FC Neubrandenburg, FC Förderkader René Schneider und FSV Nord/Ost Rostock.

Bereits am vergangenen Wochenende waren die Sternberg/Brüeler Junioren im Einsatz. Beim G-Jugend-Turnier belegten die Bambinis der Spielgemeinschaft einen starken zweiten Platz, wobei das Team nur ein Spiel verlor. Besser war an diesem Tag lediglich der Laager SV als Turniersieger. Am Nachmittag beim „Bretti Cup“ der B-Jugend, hier ging es um den Pokal der Fahrschule Brettschneider aus Dabel, waren sieben Mannschaften mit von der Partie. Die SG Sternberg/Brüel landete am Ende auf dem vierten Platz. Sieger dieses Cup-Turniers wurden ungeschlagen die Jungs des Schweriner SC. Bei der Siegerehrung erhielt jeder Spiele vom Turnier-Sponsor noch eine kleine Überraschung.

Die SG-Verantwortlichen hoffen morgen wieder auf volle Zuschauerränge in der Sporthalle.