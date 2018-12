Judo Verein Brüel : Judokas neu betucht

von svz.de

05. Dezember 2018, 23:34 Uhr

Große Freude herrschte am Rande der letzten Trainingseinheit bei den Judokas vom Judo-Verein Brüel. 50 Nagelneue und frisch bedruckte Kapuzenshirts in der Farbe marine blau wechselten ihren Besitzer. Alle Größen von der kleinsten – für den fünf jährigen Yaman – bis hin für den Schwergewichtler André Miehle in dreimal XL waren vorhanden und fanden ihre neuen Träger. Ein einheitliches Auftreten beim Training, Wettkampf oder anderen Veranstaltungen neben der Judo-Matte ist ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt und das Zugehörigkeitsgefühl im Verein.

Der Dank der Brüeler Judokas geht an die Concordia Versicherungen mit dem Service Büro Heiko Krüger & Fritz Kliefoth aus Brüel.