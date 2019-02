Volleyball Landesklasse West Frauen : Im Tie-Break kam die Sicherheit zurück

Volleyballerinnen der TSG Warin erkämpfen mit zwei Heimsiegen zweiten Tabellenplatz in der Landesklasse West

von Onlineredaktion SVZ

25. Februar 2019, 23:47 Uhr

Aufgrund einer Spieltag-Verlegung in der Volleyball Landeklasse West kamen die Frauen der TSG Warin erneut in den Genuss eines Heimspieltages. Vergangenen Sonntag waren die Mannschaften des MSV Pampow II und des SV Warnemünde V zu Gast. Gegen die jungen Mädchen aus Pampow holte die TSG einen klaren 3:0-Sieg. Gegen den SV Warnemünde V mühten sich die Wariner Frauen über die vollen fünf Sätze und machten die zwei Tabellenpunkte erst beim 15:7 im Tie-Break fest. Damit klettern die Warinerinnen auf den zweiten Tabellenplatz und haben sich für den nächsten Spieltag gegen die direkten Verfolger eine gute Ausgangslage geschaffen.

Das erste Spiel gegen den MSV Pampow II war vor allem durch druckvolle Aufgaben der Wariner Frauen geprägt. Darauf konnten die Warinerinnen ihr Spiel in Ruhe aufbauen und den Gegner mit guten Angriffen zusätzlich unter Druck setzten. Das Spiel ging klar für die Wariner mit 3:0 (25:6, 25:15, 25:12) aus.

Im zweiten Duell des Tages gegen den SV Warnemünde begannen die TSG-Frauen ziemlich hektisch, kämpften sich nach einigen Annahmeproblemen im ersten Satz aber wieder heran und konnten diesen mit 25:17 gewinnen. Dank einer guten Aufgabenserie im zweiten Satz ginge die Gastgeberinnen mit 20:8 in Führung. Sie machten es dann aber auf Grund vieler Annahmefehler noch einmal spannend und gewannen den Satz mit 25:18. Auch im dritten Durchgang gingen die Warinerinnen zunächst in Führung, bekamen aber ab der Mitte des Satzes ihre Angriffe nicht mehr im gegnerischen Feld unter. Der Gegner war jetzt sehr stark im Block, zeigte eine kämpferische Leistung und gewann den Satz mit 25:19. Der vierte gestaltete sich ausgeglichen. Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts und der SVW rettete sich mit 27:25 in den Entscheidungssatz. Den Tie-Break begannen die Frauen der TSG sehr konzentriert und gaben die Führung zu keiner Zeit aus der Hand. Dank eines jetzt wieder erfolgreichen Angriffes ging der Satz mit 15:7 und das Spiel mit 3:2 an die TSG Warin.