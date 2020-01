FC Seenland Warin : Hannes holt die Torjägerkanone

Helios-Cup 2020 Hallenfußballturnier in Leezen: Lübzer SV holte Turniersieg / Warin auf gutem fünftem Rang

von svz.de

05. Januar 2020, 00:00 Uhr

Auf Einladung der SpVgg Cambs-Leezen Traktor nahm der FC Seenland Warin am mit insgesamt sieben Teams besetzten Mitternachtsturnier in Leezen teil. Am Ende landeten die Wariner auf Rang fünft und stellten mit Hannes Brandenburg den besten Torjäger.

Für die Wariner, die mit einer gemischten Mannschaft erstmals in der Wintersaison unterm Hallendach antraten, zeigte sich gleich im ersten Turnierspiel, bei einer Spieldauer von 10 Minuten, gegen den gleichklassigen VfL Blau Weiß Neukloster, dass das ungewohnte Spiel mit Bande so seine Tücken hat. Neukloster startete furios mit einem 5:3-Erfolg gegen den Landesligisten PSV Wismar und gewann auch gegen die Wariner. Die hatten noch so einige Anlaufschwierigkeiten und mussten sich mit 0:2 geschlagen geben.

Im nächsten Spiel gegen die SG Groß Stieten (Landesklasse IV) lief es beim FC Seenland schon deutlich besser. Nach der frühen Führung (1.) durch Sebastian Koppe, kassiert man in Unterzahl kurz darauf den Ausgleich zum 1:1. Davon relativ unbeeindruckt erhöhten etwas später innerhalb von zwei Minuten Hannes Block und Danny Franz zur 3:1-Führung. Zwar gelang der SG kurz vor Spielende noch der Anschlusstreffer, aber Warin gewann 3:2. Auch gegen einen der Turnierfavoriten, den Gastgeber Cambs-Leezen, hielten die Wariner gut mit. Nach dem 1:0 durch Hannes Brandenburg (5.), musste man aber durch zwei unglückliche Gegentreffer noch eine 1:2-Niederlage hinnehmen. In einem ausgeglichenem Match trennten sich dann Warin und der PSV Wismar 1:1.

Ein richtig gute und auch spannende Partie lieferten die Rot-Weißen dann gegen den letztjährigen Turniersieger, den Pritzwalker FHV 03 (Landesklasse West Brandenburg), ab. Die zweimalige Führung der Pritzwalker konnten die Wariner jeweils durch Koppe und Brandenburg zum 2:2-Endstand egalisieren. Im sechsten Turnierspiel trafen die Wariner dann auf den bist dato ungeschlagenen Lübzer SV. Abermals gelang es den nie aufsteckenden Warinern, die auch immer wieder durch erfolgreiche Paraden ihres Keepers Peter Gebhard im Spiel blieben, eine 2:0 Führung der Bierstädter noch aufzuholen. Nach dem Doppelschlag von Hannes Brandenburg zum 2:2 war in Überzahl in der Schlussminute sogar noch ein Sieg möglich. Aber mit dem Schlusspfiff erzielten die Lübzer den 3:2-Siegtreffer, der auch den verdienten Turniersieg perfekt machte.

Für den FC Seenland reichte es letztendlich nach engagierten kämpferischen und auch teils guten spielerischen Momenten zu einem akzeptablen 5. Platz. Als Zugabe stellten die Wariner mit Hannes Brandenburg noch den Turnier-Torschützenkönig. Hier mussten gleich vier Spieler mit gleichen Torerfolgen zum Stechen im 9-Meterschießen antreten. Nach sechs Versuchen, letztendlich im Duell mit dem Neuzugang der SpVgg Cambs-Leezen Felix Michalski, setzte sich Hannes Brandenburg durch. Bester Torhüter wurde der Schlussmann des Pritzwalker FHV.





Turnierwertung:

1. Lübzer SV 16

2. SpVgg Cambs-Leezen 11

3. Pritzwalker FHV 10

4. VfL Blau-Weiß Neukloster 7

5. FC Seenland Warin 5

6. PSV Wismar 5

7. SG Groß Stieten 4