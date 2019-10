Fussball Landesklasse III : Ganz schwere Auswärtshürde

FC Seenland Warin muss bei Tabellenführer SFV Nossentiner Hütte Farbe bekennen

svz.de

17. Oktober 2019

Erster (21 Punkte) gegen Letzter (3 Punkte) heißt die Konstellation für das morgige Landesklasse-Duell des FC Seenland Warin beim SFV Nossentiner Hütte. Dabei dürften die Rollen im Spiel schon von vorn herein klar verteilt sein.

Die Gastgeber haben bisher alle Partien, bis auf ein Spiel in Krakow gegen den Bölkower SV (0:2), gewonnen. Vier Siege aus vier Spielen, bei nur drei Gegentoren, sagen auch genügend über die Heimstärke des Aufstiegskandidaten aus. Die Gäste haben so in der klaren Außenseiterrolle eigentlich nichts zu verlieren und könnten frei aufspielen.

Anpfiff der Begegnung ist morgen um 15 Uhr in Nossentiner Hütte. Treff für die Wariner Mannschaft ist um 12.30 Uhr.

Kreisliga: FCS Warin II – TSV Schwerin

Nach zuletzt zwei Siegen aus vier Partien wäre dem Gesetz der Serie nach wieder ein voller Erfolg bei der Wariner Zweiten gegen die Schweriner (7./12 Punkte) drin. Aber das Kreisliga Team (10./9 Punkte), das auch immer wieder Akteure an die erste Wariner Mannschaft abgeben musste, wirkt mit unterschiedlichsten Aufstellungen quasi wie eine „Wundertüte“. In der vergangenen Saison verliefen die Begegnungen beider Kontrahenten äußerst torreich. Das Hinspiel in Schwerin gewannen die Wariner mit 7:5. Im Rückspiel revanchierte sich der TSV mit einem 4:3-Erfolg am Glammsee. Anpfiff durch Schiri André Lehmkuhl (SV Schiffahrt u. Hafen Wismar) ist am Sonntag um 14 Uhr in der Wolfsystem-Arena am Glammsee.