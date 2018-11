Fußball Landesklasse III : FCA stoppt Brüeler Höhenflug

FC Aufbau Sternberg – Brüeler SV 2:0 (0:0) / Benjamin Mohmann versenkt zwei Elfmeter

von svz.de

26. November 2018, 23:11 Uhr

Der FC Aufbau Sternberg entschied das von beiden Fangruppen lang ersehnte Landesklassen-Derby gegen den Brüeler SV durch zwei verwandelte Elfmeter vom Benjamin Mohrmann mit 2:0 (0:0) für sich. Letztendlich ging das Ergebnis auch so in Ordnung. Eine ausgeglichene erste Hälfte und ein bärenstarker zweiter Durchgang sicherten den Sternbergern die drei Punkte. Wieder war es ein spannendes Derby mit allem, was der Fußball zu bieten hat.

