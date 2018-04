Judo Verein Brüel : Brüeler sechs Mal auf dem Podest

Brüeler Judokas auf dem richtigen Weg zum Jahreshöhepunkt / Gute Leistungen beim Alba-Cup in Boizenburg

von svz.de

25. April 2018, 23:26 Uhr

Der Judo-Verein Alba 93 Boizenburg hatte jetzt zu seinem gleichnamigen Turnier in die bestens hergerichtete Richard-Schwenk-Sporthalle geladen. Ausgeschrieben waren die Altersklassen U9, U11 und U13 der Mädchen und Jungen. Elf Vereine mit mehr als 100 Judokas aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und unserem Land folgten der Einladung. Somit waren spannende, leistungsorientierte, harte, aber immer faire Kämpfe in den zahlreichen Gewichtsklassen zu sehen.

Der Judo-Verein Brüel reiste mit sechs Athleten zum Wettkampfort. In der U11 wurden ein Junge und in der U13 ein Mädchen sowie vier Jungs für den JVB in die Wettkampflisten eingewogen.

Insgesamt 21 Einzelkämpfe wurden durch Brüeler Athleten bestritten, von denen der mitgereiste Anhang elf als Siege bejubeln konnte. Eine positive Bilanz, welche mit zwei ersten Plätzen, einem zweiten und drei dritten Plätzen abgerundet wurde. Die dennoch beachtliche Zahl der Niederlagen zeigten aber die noch vorhandenen Unzulänglichkeiten der Brüeler Judokas gerade im Griff- und Bodenkampf gnadenlos auf.

