WM-Tippspiel : Zwei Frauen an der Spitze

WM-Tippspiel des „Prignitzers“ und des Brauhauses Alte Ölmühle Wittenberge geht in nächste Runde

von Torsten Gottschalk

30. Juni 2018, 06:56 Uhr

Im gemeinsamen Gewinnspiel des „Prignitzers“ und des Brauhauses Alte Ölmühle Wittenberge ist mit der 14. Runde zugleich die Gruppenphase der Fußball-WM 2018 in Russland beendet. Der Tagessieg ging per Losentscheid an Thomas Kajnat aus Perleberg. Er war einer von zwei Tippern, die aus den vier abschließenden Partien der WM-Gruppen G und H fünf Punkte holten. Der Perleberger kann sich den Tagespreis im Hotel Alte Ölmühle abholen.

Bei der Suche nach unserem Tipp-Weltmeister 2018 hat das weibliche Geschlecht bisher großen Sachverstand bewiesen. Nach der Vorrunde liegen gleich zwei Frauen in der Gesamtwertung punktgleich an der Spitze. Petra Luft und Elke Walz haben jeweils 41 Zähler auf dem Konto. Dahinter folgen mit Siegfried Krahmer (40), Tobias Rosenau (38) und Heiko Daum (36) die ersten männlichen Tipper.

Bei der WM in Russland geht es für die 16 verbliebenen Teams nun in den Achtelfinalspielen ums Weiterkommen. Und auch unser Tippspiel startet in die heiße Phase. Heute sind Ihre Vorhersagen für die Spiele Frankreich - Argentinien (3:2) und Uruguay – Portugal (4:3) gefragt (in Klammern: Tipps der Sportredaktion).

Noch bis 14 Uhr können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Tipps für die beiden Samstagpartien per E-Mail an tippweltmeister@prignitzer.de, Betreff: Tipp-Weltmeister, abgeben. Und zwar mit vollständiger Anschrift des Absenders (E-Mail und postalisch). Das gleiche Prozedere gilt dann auch für den Sonntag. Dann müssen bis 14 Uhr die Tipps für die Partien Spanien – Russland (2:1) und Kroatien – Dänemark (2:0) abgegeben werden. Übrigens: An allen Spieltagen können Sie die Partien beim Public Viewing in der Alten Ölmühle verfolgen.

Die Regeln für die K.o.-Runden: Auch hier zählt das Endergebnis. Ein Beispiel: Ein Mitspieler tippt Spanien – Russland 2:1 nach Verlängerung. Endet das Spiel 2:1 nach 120 Minuten, bekommt er drei Punkte. Steht es nach 90 Minuten 2:1, erhält er ebenfalls drei Punkte. Geht die Begegnung 1:0 nach 90 oder 120 Minuten aus, gibt es einen Zähler für den richtigen Trend. Ein Elfmeterschießen kann ebenfalls getippt werden. Lautet hier der Tipp 4:3 und endet das Spiel bereits nach 90 oder auch 120 Minuten mit diesem Resultat, dann werden auch hier drei Punkte gutgeschrieben. Viel Glück.

Übrigens: An allen Spieltagen können Sie die Partien beim Public Viewing in der Alten Ölmühle verfolgen.