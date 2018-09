Fussball : Weisen klettert auf Rang 2

In der Fußball-Kreisoberliga landet Aufsteiger Karstädt einen Überraschungserfolg bei Stahl Wittstock

von Torsten Gottschalk

25. September 2018, 08:07 Uhr

Einige überraschende Ergebnisse brachte der vierte Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Prignitz/Ruppin. So verlor der MSV II das Neuruppiner Stadtderby gegen Union II. Weisen gewann das Prignitzderby gegen Meyenburg deutlich.

SV Eiche 05 Weisen – Meyenburger SV Wacker 5:1 (1:0). Mit einem am Ende deutlichen Heimsieg schossen sich die Eichen vorerst auf den zweiten Tabellenrang. „Das war gegenüber dem Karstädt-Spiel in der Vorwoche schon eine Leistungssteigerung. Aber wir haben noch Reserven. Der Sieg geht aber auch in der Höhe in Ordnung“, meinte Eiche-Coach Ronald Hohn nach den Spiel. Auffällig: Vier der sechs Treffer fielen per Strafstoß. Wacker bleibt ohne Punkt am Tabellenende. Tore: 1:0 Christian Hoppe (5./Strafstoß) 2:0 David Weber (53.), 3:0 Hoppe (58.), 4:0 Benjamin Schulz (64./Strafstoß), 4:1 Lars Naussedat (72./Strafstoß), 5:1 Hoppe (90./Strafstoß).

Reckenziner SV – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 5:3 (1:1). Nach einem schwachen Saisonstart landeten die Reckenziner ihren ersten Saisonsieg. Erfolgsgarant beim RSV war Benny Jerichow mit vier Treffern. nach einer Ampelkarte spielten die Reckenziner ab der 78. Minute in Überzahl. Tore: 0:1 Ralf Scheu (26.), 1:1, 2:1, 3:1 Benny Jerichow (29., 52., 56.), 3:2 Bastian Klakow (65.), 3:3 Christian Mahnke (66.), 4:3 Jerichow (75.), 5:3 Tommy Schmidt (84.).

SV Blau-Weiß Walsleben – SV Garz-Hoppenrade 2:2 (2:0). Hoppenrades Trainer Johannes Schulze meinte: „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Nach einer deutlichen Halbzeitansprache und taktischen Umstellungen wurde es ein Spiel, in dem wir uns einige Chancen erarbeiten und in Tore umsetzten konnten. Die Mannschaft zeigte in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht und hat sich mit einer kämpferischen Leistung diesen Punkt verdient. Mit etwas mehr Entschlossenheit vor dem Tor wäre sogar ein Sieg drin gewesen.“ Tore: 1:0 Robert Drews (2.), 2:0 Tobias Erfurth (37.), 2:1 Christian Szczech (47.), 2:2 Eric Pörschke (51.).

SG Stahl Wittstock – SC Hertha Karstädt 0:1 (0:1). Der Aufsteiger landete einen etwas überraschenden Auswärtssieg beim Aufstiegsmitfavoriten. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause nutzte Maximilian Graap seine Chance zum 1:0 für die Herthaner. Die jungen Karstädter brachten diese knappe Führung über die Zeit und holten sich den zweiten Saisonsieg.

MSV Neuruppin II – SV Union Neuruppin II 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Kevin Wentzlaff (5./Strafstoß), 1:1 Pascal Ryll (33.), 1:2 Ampofu Nana (47.), 1:3 Sebastian Miessner (65.).

Zernitzer SV – Langener SV 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Paul Albrecht (74.), 1:1 Manuel Lübke (81./Strafstoß).

SV Blumenthal/Grabow – Blau-Weiß Wusterhausen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Eric Stiefel (32.), 0:2 Philipp Baumann (54.), 0:3 Stiefel (57.), 1:3 Jurij Mandrin (90.).