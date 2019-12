Volleyball : Weihnachtsfeier statt Netzduell

Zwei Mixed-Teams treten nicht zu ihren Punktspielen in der Kreisliga an

von svz.de

11. Dezember 2019, 01:25 Uhr

Der sechste Spieltag in der Mixed-Kreisliga im Volleyball war ein Tag der Absagen. Der SV Blau-Weiß Perleberg bleibt weiter an der Tabellenspitze. Das Team vom SV Empor/Grün-Rot Wittenberge trat in Perleberg nicht an. „Die Herren hätten gerne gespielt, aber die Damen gingen lieber zur Weihnachtsfeier“, meinte der Wittenberger Christian Greve. Kampflos – ohne Spiel – kam auch die TPBS Pritzwalk zu Punkten, da das Team von Blau-Weiß Perleberg II nicht auflief. Somit wurden nur zwei Begegnungen ausgetragen

Der VfV Pritzwalk dominierte im Heimspiel gegen den SV Dergenthin im ersten Satz und gewann diesen mit 25:14. Im zweiten Durchgang traten bei den Gastgebern Unkonzentriertheiten auf und die Dergenthiner gingen nach einem 14:14 im Anschluss mit 17:14 in Führung. Nach einer Auszeit und einer Umstellung im System lief es bei den Pritzwalkern besser. Durch starke Aufgaben von Sebastian Söffing gelang zunächst der 20:20-Ausgleich und bald darauf der 25:21-Satzgewinn. Im dritten Abschnitt schnupperte Dergenthin beim 20:18 am Satzgewinn, konnte aber an die zuvor gezeigte gute Vorstellung nicht mehr anknüpfen und ließ sieben Punkte in Folge des VfV zum 20:25 und damit zum 0:3-Endstand zu.

Eigentlich ist im Heimspiel des KSV Prignitz gegen die SG Breese etwas ganz normales passiert: Das Breeser Mixed-Team hat sich mit 3:0-Sätzen (25:21, 25:23, 25:20) durchgesetzt. Doch so einfach wollte es sich Kreisliga-Neuling KSV und auch seinem Gegner nicht machen. „Ich würde nicht von einem verdienten Breeser Sieg sprechen“, sagte Anne Seehaus, „wir waren auf Augenhöhe, hätten den ersten oder vielleicht den zweiten Satz gewinnen können.“

Dabei hatte es zunächst gut für Breese ausgesehen. Sie hatten den ersten Satz im Griff (18:11). Plötzlich gelang nicht mehr viel, schnell wurde daraus ein 20:19. Der Satzgewinn gelang aber noch mit 25:21. Im zweiten Satz wogte das Geschehen lange hin und her (23:23). Aber die entscheidenden Punkte machten dann doch die erfahreneren Breeser. Von Anfang an lag Durchgang drei in der Hand der SG (12:6, 21:15). Einige Fehler der Breeser brachte den KSV wieder auf Tuchfühlung heran, doch das SG-Team rettete sich mit 25:20 und einem 3:0 ins Ziel.