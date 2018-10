Veritas fehlt derzeit Sicherheit

Wittenberge/Breese verliert Heimspiel 0:1 gegen Eintracht Glindow / Schiedsrichter vom Krankenwagen abtransportiert

von Oliver Knoll

21. Oktober 2018, 21:32 Uhr

Bei den Fußballern des FSV Veritas Wittenberge/Breese stimmt momentan das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag überhaupt nicht. Bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage in der Landesklasse West gegen Eintracht Glindow, dem vierten sieglosen Spiel in Folge, enttäuschten die Gastgeber vor 110 Zuschauern im Ernst-Thälmann nicht. Aber sie leisteten sich Fehler, ließen Chancen aus und gehen ohne Erfolgserlebnis in die bevorstehenden Auswärtsspiele in Seddin und Treuenbrietzen.

In einem nicht gerade schönen Spiel wirkten die Platzherren in der Offensive aktiver, aber Glindow war bei Kontern stets gefährlich. Dennoch hätte Veritas in Führung gehen müssen. Tobias Bober scheiterte frei vom Tor am blitzschnell reagierenden Torwart Louis Geske. Chancen hatten auch Christoph Poorten und Sina Dabirifard. Bis zur Pause blieb es in der Partie mit bisweilen rauher Gangart beim 0:0.

Nach dem Wechsel stand Schiedsrichter Steen Mühlenbeck (Brieselang) im Mittelpunkt. Der erst 16-Jährige fühlte sich nicht gut, unterbrach das Spiel und wurde in die Kabine gebracht. Die Veritas-Verantwortlichen riefen einen Krankenwagen, der den Unparteiischen zur weitern Behandlung abtransportierte. Die Spielleitung übernahm der 1. Assistent Leon Kramp. An die Seitenlinie ging Veritas-Schiedsrichter Adrian Bölke, der bis dahin Speisen und Getränke verkauft hatte. Als „interessant“ beschrieb er seinen 37-minütigen Einsatz in der Landesklasse.

Nur wenige Minuten nach der Unterbrechung nutzte Glindow einen Veritas-Ballverlust im Mittelfeld zum Tor des Tages. Mit der Pike überwand Maximilian Bodenstab Gastgeber-Keeper Maik Stolz zum 0:1 (49.). Die Wittenberger bäumten sich noch einmal auf, hatten aber vorn zu wenig Durchschlagskraft. In der jetzt hektischen Partie sahen Christian Münster (63.) und John Hermsdorf (90.) Gelb-Rot.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hatten Glindow nach der Pause im Griff. Aber wir machen zu viele Abspielfehler und nutzen unsere Chancen nicht. Da fehlt der letzte Kick“, sagte Veritas-Trainer Christian Krause. Und er wies darauf hin, dass seine Mannschaft durch die ständig wechselnden Formationen keine Sicherheit habe. Maik Stolz war bereits der vierte Schlussmann in dieser Spielzeit.

Anmerkungen hatte der Coach zu den Schiedsrichtern: „Jonas Gehrke bekam einen Schlag ins Gesicht, musste zur Pause ausgewechselt werden. Das hat keiner gesehen. Bei der gelb-roten Karte von Christian Münster kommt sein Gegenspieler von hinten, er kann ihn gar nicht sehen. Und Christoph Poorten hilft einem Glindower auf und sieht dafür Gelb. Das habe ich nicht verstanden.“