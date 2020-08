Corona-Regel hemmt Saisonvorbereitung : Verbot stößt auf Ablehnung

Prignitzer Sportfunktionäre kritisieren Brandenburger 27-Jahre-Regelung für Indoor-Kontaktsportarten

von Torsten Gottschalk

29. August 2020, 01:44 Uhr

Brandenburg ist deutschlandweit das einzige Bundesland, das Indoor-Kontaktsport für Erwachsene über 27 Jahren wegen der Corona-Pandemie verbietet. Vorerst noch bis zum 4. September. Betroffen davon sind vor allem Handballer, Volleyballer, Ringer, Judoka, Boxer. In der Prignitz gilt das in erster Linie für Hand- und Volleyballer, bei denen im September die Punktspielserien beginnen sollen.

„Wir können nur abwarten. Aber ich finde es sehr schade, dass diese Regelung so lange gilt“, fühlen sich der Prignitzer Volleyball-Kreisvorsitzende Reiner Schwarz und seine Aktiven ausgebremst.

„Ich verstehe den Weg von Brandenburg nicht. Diese Regelung ist für mich nicht nachvollziehbar“, meint Mirko Großer, Handball-Abteilungsleiter beim SV Blau-Weiß Perleberg, mit Verweis auf die angrenzenden Bundesländer, in denen in der Halle ohne Altersbegrenzung gespielt und trainiert werden kann. „Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied zwischen einem 27- oder 28-Jährigen liegt. Entweder dürfen alle in der Halle Handball spielen oder keiner“, fügt Großer an.

Großes Unverständnis über das Abstandsgebot für ältere Sportler, das praktisch einem „Sport-Verbot“ in der Halle gleichkommt, herrscht auch bei Ingo Lipinski. Der 2. Vorsitzende des Prignitzer Handball-Clubs (PHC) Wittenberge sagt: „ Auf Sicherheit achten ist okay. Ich bin aber dafür, dass man bei den Erwachsenen eine einheitliche Regelung findet. Entweder sollten alle in der Halle spielen können oder man lässt es generell. Die Regelung mit der Altersbegrenzung ist schon eine Art Wettbewerbsverzerrung.“

Genau wie die Perleberger Mannschaften müssen sich die PHC-Handballer derzeit mit Athletiktraining im Freien begnügen. Das Spiel mit dem Ball ist auf ein Minimum begrenzt. Knapp vier Wochen vor Beginn der Saison sicher keine optimale Vorbereitung.