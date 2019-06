Vater und Sohn bilden starkes Duo

Reiner Rogner und Christoph Rogner führen gemeinsam mit Martin Materne/Martin Neumann die Beachvolleyball-Kreisrangliste an

31. Mai 2019, 23:43 Uhr

Zum Auftakt der 26. Prignitzer Beachvolleyball-Saison und der 1. Volks- und Raiffeisenbank-Rangliste trafen sich am ersten und zweiten Spieltag 28 Duos auf der Anlage am Wittenberger Friedensteich. Mit je zwölf Punkten übernahmen Reiner Rogner/Christoph Rogner und Martin Materne/Martin Neumann die Führung in der Herren Rangliste. Dahinter folgen Carl Siegmann/Max Köhler und Andreas Kohls/Christian Greve mit je acht Punkten sowie Erik Fedrau/ Lars Helbig (5) und Daniel Kretschmer/ Joachim Toppel.

Bei den Mixedteams liegen Sandra Kossmann/Tim Stuttkewitz (16) an der Spitze. Die weitere Reihenfolge: Claudia Ihl/Rico Trömer (9), Melanie Korbel /Christian Dumke (7), Karo Fehrmann/Jenny Heinrich (6), Nadine Beier/Martin Ferch (6) und Lisa Mattheus/ Lutz Mattheus (3).

Kohls/Greve dominierten den ersten Spieltag mit sieben Siegen. Die Spitzenbegegnung gegen Rogner/Rogner gewannen sie nach einem 16:19-Rückstand durch Andreas Kohls mit 23:21 Rogner/Rogner belegten punktgleich mit Materne/Neumann Rang zwei.

Bei den Mixed Teams setzten sich Kossmann/Stuttkewitz mit sechs Siegen durch. Eine gute Leistung zeigte das Damen-Team Fehrmann/ Heinrich bei der 21:23-Niederlage gegen Kossmann/ Stuttkewitz. Korbel/Dumke erspielten drei Erfolge und belegten Platz zwei. Mit zwei Siegen landeten Nagel/Kretschmer und Trömer /Ihl auf Rang drei.

Am zweiten Spieltag gab es zwei erste Plätze. Rogner/ Rogner und Neumann/Materne holten jeweils fünf Siegen. Fedrau/Helbig belegten den 3. Platz. Die längste Partie des Tages gab es zwischen Fedrau/ Helbig und Kretschmer/Toppel beim 23:25. Die Jugendlichen Carl Siegmann/ Max Köhler zeigten guten Beach-Volleyball, gewannen gegen Kretschmer/Toppel und verloren gegen Fedrau/Helbig (19:21).

Lange Duelle im Sand gab es bei den Mixed-Duos zu sehen: Beier/Ferch gegen Mattheus/Mattheus (23:21), Mattheus/Mattheus gegen Dumke/Korbel (22:24) und Fehrmann/Heinrich gegen Mattheus/Mattheus (21:23). Nach einem 14:19-Rückstand drehten Trömer/ Ihl gegen Dumke/Korbel das Spiel zum 21:19. Claudia Ihl hatte dabei eine gute Aufgabenserie und erspielte sich auch den 21. Punkt. Die Tageswertung ging an Stuttkewitz/Kossmann (8), Trömer/ Ihl (5) belegten den zweiten Platz. Eang drei teilten sich Heinrich/Fehrmann und Beier/Ferch (3).