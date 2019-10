Fussball : Turbulente 45 Minuten

Veritas Wittenberge/Breese gewinnt Heimspiel gegen Eintracht Falkensee mit 6:2 (4:2)

von Torsten Gottschalk

22. Oktober 2019, 03:00 Uhr

Die Fußballer des FSV Veritas Wittenberge/Breese haben in der Landesklasse West den zweiten Saisonsieg eingefahren. In einem, vor allem in der ersten Halbzeit, turbulenten Spiel besiegten die Elbestädter am Samstag im heimischen Thälmann-Stadion den zuvor punktgleichen Aufsteiger Eintracht Falkensee mit 6:2 (4:2) und verbesserten sich damit auf Rang zehn in der Tabelle. „Der Sieg geht auch in der Höhe völlig in Ordnung und ist gut für die Moral“, fand Torwart-Trainer Maik Stolz, der den erkrankten Veritas-Coach Manuel Roeseler an der Seitenlinie erfolgreich vertrat.

Vor 100 Zuschauern legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr. Direkt nach dem Anpfiff und einem erzwungenen Eckball gelang schon in der ersten Minute die Führung. Bei der flachen Eingabe von Tobias Bober stand Robert Gerike goldrichtig und netzte zum 1:0 ein. Doch fast postwendend nutzte Patrick Jeschke einen Stellungsfehler zum 1:1 (3.). Und nur eine Minute später gingen die Gäste nach einem von Jan Kibbieß abgeschlossenen Konter sogar in Front. „Bei den Gegentoren haben zu hoch gestanden und etwas die Ordnung verloren“, meinte Maik Stolz später.

Doch die spielerisch nicht wirklich überzeugenden Gastgeber kämpften sich in die Partie zurück. Nachdem Alexander Helzel mit einem an Bober verwirkten Foulstrafstoß zunächst an Gästekeeper Konrad gescheitert war, stand Abwehrmann Gerike beim anschließenden Eckball erneut goldrichtig und markierte per Volleyschuss sein zweites Tor. Und als Helzel nur vier Minuten später Bober mit einem schönen Pass in die Spitze in Szene setzte und der mit einem Linksschuss ins kurze obere Eck zum 3:2 traf, war Veritas zurück im Spiel. Erst recht, als Christoph Poorten nach einer halben Stunde ein schönes Solo über den halben Platz mit dem Tor zum 4:2 abschloss.

Auch danach vernachlässigten beide Teams die Abwehrarbeit. Während Christian Münster, Sina Dabirifard und Bober noch weitere Chancen ungenutzt ließen, vereitelte Dennis Ciechoradzki im Tor der Gastgeber dreimal einen weiteren Gegentreffer.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir etwas ruhiger treten, abwarten und wenn sich die Möglichkeit ergibt, drauf gehen“, erklärt Maik Stolz zum etwas verhalteneren Auftreten seines Teams im zweiten Abschnitt. Trotzdem erwischte sein Team erneut den besseren Start. Nach Vorlage von Kapitän Sebastian Metschulat schob Tobias Bober („Ihn muss man heute auch mal herausstellen. “ – Maik Stolz) aus Nahdistanz zum 5:2 ein. Nach weiteren guten Chancen auf beiden Seiten war es schließlich der kurz zuvor eingewechselte Benjamin Cudjoe, der aus dem Gewühl heraus in der 88. Minute den 6:2-Endstand markierte.