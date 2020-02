Volleyball : Titelrennen wieder offen

Blau-Weiß Perleberg und VfV Pritzwalk bleiben an Kreisliga-Spitze

von svz.de

05. Februar 2020, 21:33 Uhr

Erst wie im falschen Film, dann wie im siebten Himmel. So müssen sich die Fans der Volleyballer des SV Blau-Weiß Perleberg gefühlt haben. Sie erlebten in der Rolandhalle beim Kreisligaspiel einen denkwürdigen Abend. Erst nach 123 Minuten hatten die Blau-Weißen das Team der SG Lindenberg/Vehlow knapp mit 3:2 (16:25, 15:25, 25:16, 25:22, 15:10) in die Schranken verwiesen.

„Dieser Sieg war vor allem wichtig für den Kopf“, sagte ein erleichterter Perleberger Kapitän Erik Fedrau. „Das hätte auch mit 1:3 ins Auge gehen können. Robert Schmidt war in den ersten Sätzen nicht zu stoppen. Danach stand der Block besser und die Feldabwehr funktionierte. Sehr gut hat mir der junge SG-Spieler Max Dietsch gefallen“, fügte Fedrau hinzu.

Der VfV Pritzwalk gewann im Spiel bei Empor/Grün-Rot Wittenberge I den ersten Satz mit Mühe 25:20. Im zweiten Durchgang ließen sich die Gäste abkochen. Nach einer 20:16-Führung verloren sie noch 23:25. Für die letzten beiden Wittenberger Punkte nach 21 Minuten sorgte David Bartoll.

Im dritten Abschnitt führte der VfV eigentlich beruhigend mit 6:2, dann aber gab es nach der Aufschlagserie des Wittenbergers Christian Greve zum 7:8 im Spiel der Pritzwalker einen Knick. Nach 22 Minuten beendete Matthias Besancon mit einem Angriff und einem Block den Satz zum 25:22 für die Elbestädter. Empor/ Grün-Rot I seinerseits vertändelte dann im vierten Durchgang nach starkem Beginn eine 8:1-Führung, sah sich beim 10:10 eingeholt und am Ende durch Daniel Buchmann mit 14:25 bezwungen. Auch im Tiebreak lief es für die Wittenberger zunächst nach Wunsch. Sie lagen 8:5 vorn. Die drohende Niederlage vor Augen, besann sich jetzt der VfV auf seine Stärken im Angriff. Vor allem durch Stan Margaritov wurden die Punkte gemacht und am Ende mit 15:13 dieser Durchgang sowie mit 3:2-Sätzen das Spiel gewonnen.

Das Team des SV Empor/ Grün-Rot Wittenberge II hat dort weitergemacht, wo es zum Rückrunden-Auftakt begonnen hatte. Mit einem 3:0-Sieg. Ganze 61 Minuten benötigten die Elbestädter zum klaren Erfolg über Blau-Weiß Perleberg II. Die Perleberger wehrten sich zwar nach Kräften, aber es reichte nicht. Der SV Empor/Grün-Rot II liegt nun auf dem dritten Platz, einen Punkt hinter der Spitze. Der Kampf um dem Titel im Kreis ist wieder offen und die Wittenberger sind mittendrin. Aber sie benötigen auch Schützenhilfe.