Titel erfolgreich verteidigt

SV Blumenthal/Grabow erneut Kreismeister der Altherren Ü35 / Karstädt belegt Rang zwei vor Pritzwalk

von Oliver Knoll

18. Februar 2019, 23:16 Uhr

Die Altherren des SV Blumenthal/Grabow sind erneut Hallenfußball-Kreismeister der Senioren Ü35. Platz zwei beim Turnier mit sechs Mannschaften in der Bad Wilsnacker Karthanehalle belegte der SC Hertha Karstädt vor dem Pritzwalker FHV. Blumenthal/Grabow ist für die Hallenlandesmeisterschaft am 23. Februar in Eberswalde qualifiziert (wie gestern kurz gemeldet).

Der Titelverteidiger aus Blumenthal/Grabow gab nur in seinem dritten Spiel beim 2:2 gegen Gastgeber Bad Wilsnack/Legde zwei Punkte ab. Ansonsten gelangen dem Team vier Siege. Bis zur vorletzten Runde lieferte sich der alte und neue Hallenkreismeister ein Kopf-An-Kopf-Rennen mit den Pritzwalkern, die bis dahin in drei Spielen drei Siege eingefahren hatten.

Doch dann leistete sich das FHV-Team mit Milan Glißmann und Matthias Dahse sowie den Schiedsrichtern Tobias Schröder und Andy Stolz eine 0:1-Niederlage gegen Karstädt. Als in der letzten Partie auch noch der direkte Vergleich gegen Blumenthal/ Grabow mit 0:4 verloren ging, war es mit jeglichen Titelträumen vorbei. Im Gegenteil. Hertha Karstädt, das nach der Auftaktniederlage gegen den Meister seine folgenden vier Spiele gewann, zog noch an Pritzwalk vorbei. Auf den Plätzen vier bis sechs folgten die SpG Veritas/ESV Wittenberge, der SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde und der Reckenziner SV.

„Blumenthal/Grabow ist verdient Meister geworden. Auch der beste Torschütze Marcel Sonnemann mit sieben Treffern kommt aus der Mannschaft“, sagte Altherren-Staffelleiter Dieter Puhle. Lob gab es von ihm auch für die Karstädter auf Rang zwei und für die punktlosen Reckenziner: „Sie haben trotz der fünf Niederlagen gut mitgespielt.“ Dagegen hat seiner Meinung nach im fairsten Turnier der vergangenen Jahre Wittenberge ein wenig enttäuscht.

„Der SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde war ein sehr, sehr guter Gastgeber, der vorbildlich für Getränke und Verpflegung gesorgt hat. Die Mannschaft wurde auf dem Parkett leider etwas unter Wert geschlagen“, erklärte Puhle, der zum Abschluss auch an die Schiedsrichter Roland Kelm und Andreas Lange ein Lob verteilte.