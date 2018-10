Tabellenführer mit Mühe

Lindenberg/Vehlow muss sich beim 3:1 gegen B-W Perleberg I strecken / Wittenberge I und Perleberg II warten auf ersten Zähler

22. Oktober 2018, 23:47 Uhr

Nach dem 3. Spieltag in der Prignitzer Volleyball-Kreisliga liegt die Spielgemeinschaft Lindenberg/ Vehlow weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze vor Blau-Weiß Perleberg I und dem VfV 68 Pritzwalk. Am anderen Ende der Rangfolge warten der SV Empor/Grün-Rot Wittenberge I und Blau-Weiß Perleberg II weiter auf den ersten Zähler.

Am zweiten Spieltag sah der 3:1-Sieg von Lindenberg/Vehlow gegen Blau-Weiß Perleberg I nur auf den ersten Blick nach einer klaren Angelegenheit aus. Die Spielgemeinschaft musste sich schon mächtig strecken, um am Ende als Sieger (25:21, 10:25, 25:23, 25:21) vom eigenen Parkett zu gehen. „Das Spiel war aber auch geprägt von vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten. Die Führung wechselte in den Sätzen oft, beide Teams lagen phasenweise vorn“, sagte Falko Dietsch.

Die zweite Wittenberger Mannschaft hatte in der Perleberger Rolandhalle gegen Blau-Weiß II keine Probleme. Sie gewann klar mit 3:0-Sätzen (25:15, 25:17, 28:18).

Am dritten Spieltag empfing Lindenberg/Vehlow den Sechser von Blau-Weiß Perleberg II. Die Sätze gingen sicher mit 25:15, 25:10 und 23:9 an die Gastgeber.

Das Spitzenspiel dieser Runde stieg in der Perleberger Rolandhalle: Die erste Mannschaft von Blau-Weiß Perleberg hatte den Sechser vom VfV 68 Pritzwalk zu Gast. Mit voller Power wollten die Perleberger in die Begegnung gehen, doch das Vorhaben gelang zunächst nicht. Die gut ins Spiel gekommenen Dömnitzstädter gewannen den ersten Satz mit 25:17 und den zweiten ähnlich deutlich mit 25:18.

Die Kreisstädter wechselten im dritten Durchgang ihren Zuspieler und hatten damit genau den Sieg eingewechselt. Sie erspielten sich eine schnelle 5:2-Führung. Dieser Drei-Punkte-Abstand hatte auch noch beim 15:12 Bestand. Beim 22:22 sah es dann zwar nicht mehr nach einem Erfolg der Perleberger aus. Doch die Pritzwalker spielten auf einmal ganz ängstlich im Angriff und die Perleberger machten die nächsten Punkte. Martin Materna machte schließlich den Deckel zum 25:22 drauf.

Damit war die Moral bei den Pritzwalker Spielern gebrochen. Die Rolandstädter gewannen den vierten Satz mit 25:15 Punkten und auch der Tiebreak ging an sie. Mit 15:8 sogar deutlich. Martin Neumann von Blau-Weiß meinte: „Unser Zuspieler Erik Fedrau zeigte eine gute Leistung, er setzte seine Angreifer gut ein.“

Der Punktspielbetrieb geht nach den Herbstferien dann Mitte November weiter.