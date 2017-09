Kegler : Start in neue Saison geglückt

vergrößern 1 von 1 Foto: Torsten Gottschalk 1 von 1

von Thomas Gottschalk

erstellt am 18.Sep.2017 | 21:30 Uhr

Mit zwei 3:0-Siegen haben die Bohlekegler des SVL Seedorf 1919 einen optimalen Start in die neue Saison der 1. Bundesliga erwischt (wie gestern bereits kurz gemeldet). Auf der heimischen Bahn am Löcknitzstrand bezwangen die Männer um Kapitän Frank Wilke zum Auftakt den KSK Rivalen Hannover (5478:5404 Holz/Einzelpunktwertung: 50:28) und dann den VfL Stade von 1850 (5483:5280/52:26).

Während andere Teams zum Auftakt zum Teil böse Überraschungen erlebten, reihten sich die Prignitzer mit der Maximalausbeute von sechs Punkten auf Tabellenrang zwei, punktgleich hinter dem Brandenburgrivalen SV 90 Fehrbellin, ein. „Ich bin sehr zufrieden mit dem rundum gelungenen Wochenende. Trotz der beiden Siege hat uns der Auftakt aber auch wichtige Erkenntnisse gebracht, woran wir arbeiten müssen“, fand Frank Wilke noch ein Haar in der (Sieg)Suppe.

Die Hannoveraner, gegen die die Seedorfer in der Vergangenheit schon mehrfach auf der Heimbahn Punkte abgaben, erwiesen sich als erwartet schwerer Gegner. Schon die SVL-Startachse mit Neuzugang Mathias Metzdorf (915 Holz/10 Einzelwertungspunkte) und dem schwer in Tritt kommenden Hans Fulczynski (900/5) musste sich strecken, um Robert Neumann (893/3) und Christian Spyra (906/7) auf Distanz zu halten. Im Mittelblock konnte Frank Wilke (903/6) nur dank eines guten Schlussspurtes seinen Kontrahenten Tobias Kirchhof (899/4) in Schach zu halten, während Sebastian Rönning (915/10) Rivale Ellrik Freienberg (892/3) klar distanzierte.

Einen souveränen Auftritt legten im Schlussdurchgang der mit 930 Holz Tagesbestleistung schiebende Max Jannasch und Norbert Witzel (915/8) hin, so dass dem Rekordmeister mit Kai Hahnefeld (891/1) und dem stark aufspielenden Sven Wüllner (921/11) der von ihm angepeilte Zusatzpunkt versagt blieb. „Es waren spannende Duelle, aber so ist erste Bundesliga“, freute sich Frank Wilke hinterher über den am Ende doch klaren Heimerfolg.

Gegen Stade legten die Seedorfer erneut eine gute Mannschaftsleistung hin. Rainer Pagels (896/5) und der diesmal von Beginn seinen Rhythmus findende und Tageshöchstholz schiebende Hans Fulczynski (937/12) ließen Bert Maashöfer (866/2) und Ralf Boldt (889/4) keine Chance. Nach dem Mittelblock mit Wilke (907/8) und Rönning (897/6), die Stades Bernd Heidtmann (867/3) und Thorsten Linkenbach (842/1) deutlich distanzierten, wuchs der Vorsprung der Gastgeber auf 173 Holz an. Die klare Führung bauten Jannasch (921/10) und Witzel (925/11) gegen Stades Beste, Dag Maibaum (918/9) und Ralf Schmidt (898/7), noch weiter aus. „Der klare 3:0-Sieg gegen Stade war zu keiner Zeit gefährdet“, hakte Wilke den Pflichterfolg ab.





