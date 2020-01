Hallenfussball : Starke Auftritte der Talente

Gastgeber Eiche 05 Weisen (C-Junioren), Sieversdorf (F-Junioren) und FC Deetz (E-Junioren) holen Turniersiege beim 05er-Cup

von Torsten Gottschalk

06. Januar 2020, 03:55 Uhr

Bei den Hallenfußballturnieren des SV Eiche 05 Weisen um den 05er-Cup haben die Gastgeber in der Wittenberger OSZ-Halle einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Bei der Veranstaltung der C-Junioren am Freitagabend holte sich das Team rot/Weiß der Weisener ungeschlagen den Turniersieg. Am Samstag sicherten sich dann die F-Junioren der SG Sieversdorf souverän den Siegerpokal. Das gut besetzte Turnier der E-Junioren gewann der FC Deetz.

„Wir haben überzeugend und auch dank unserer spielerischen Qualität gewonnen. Kompliment an die Jungs. Es war ein gutes Turnier“, freute sich Weisens Trainer Robin Haase. Die Weisener C-Junioren, Futsal-Kreismeister von Prignitz-Ruppin, sicherten sich zuvor nach Erfolgen gegen das Team rot der 05er (4:0), den Burgsee Verein Schwerin (5:0) und Borussia Genthin (5:0) den Sieg in der Gruppe B und zogen ohne Gegentor ins Halbfinale ein.

Hier erwies sich das Team des Schweriner SC als harte Nuss. Lange lag das Haase-Team mit 0:1 hinten, ehe die Weisener in den letzten zwei Minuten das Spiel noch drehten und mit 2:1 gewannen. Auch im Finale gegen die Spielgemeinschaft Jübar/Diesdorf/ Langenapel/Klötze, die zuvor den Schweriner SC mit 4:0 bezwang, liefen die Gastgeber einen Rückstand hinterher. „Es war eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Der Gegner kam aber einmal durch und macht den Treffer. Aber die Jungs haben sich nicht beirren lassen, haben sich den Gegner zurecht gepackt und am Ende auch verdient gewonnen“, meinte Robin Haase nach dem 2:1-Finalsieg.

Platz drei sicherte sich Schwerin durch den 2:0-Sieg gegen Genthin. Die anderen beiden Weisener Teams belegten am Ende die Plätze sieben und acht. Bester Torschütze des Turniers wurde Tim Engel vom Siegerteam mit sieben Treffern. Zum besten Torhüter wurde Hannes Zemelka (Weisen weiß) gewählt.

Bei den F-Junioren erwies sich die Mannschaft der SG Sieversdorf als das dominierende Team, gewann ihre fünf Turnierspiele mit einer makellosen Torbilanz (12:0) und 15 Punkten vor dem Team rot des SV Eiche 05 Weisen (12). Beide zuvor verlustpunktfreien Teams trafen im letzten Turnierspiel aufeinander, das Sieversdorf schließlich mit 2:0 gewann. Dahinter folgten die Mannschaften von Schwarz-Weiß Bismark (9), Plauer FC (6), Weisen grau (1) und SV Jahn (1) auf den Plätzen.

Richtig guten Hallenfußball bekamen die Zuschauer dann beim Turnier der E-Junioren zu sehen. Dazu hatten sich die Weisener namhafte Konkurrenz eingeladen. Im Finale standen sich schließlich mit den FC Deetz und Viktoria 1889 Berlin die beiden Sieger der Vorrundengruppen gegenüber. Der brandenburgische Landesligist setzte auch im Endspiel seine Siegesserie fort und gewann gegen die jungen Hauptstädter mit 3:0. Platz drei sicherte sich der Brandenburger SC Süd 05 durch einen 3:1-Erfolg gegen den BFC Dynamo. Das Team weiß der Weisener holte sich in der Platzierungsrunde Rang fünf vor dem FC Mecklenburg Schwerin, Schwarz-Rot Neustadt und Weisen schwarz.