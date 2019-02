Seedorf: Revanche für Hinspielpleiten nehmen

Prignitzer Bundesligakegler empfangen Hannover und Bergedorf

von Torsten Gottschalk

07. Februar 2019, 23:43 Uhr

Vorrangig um Wiedergutmachung geht es für die Kegler vom SVL Seedorf 1919 in der 1. Bundesliga Bohle. Das Team hat am 15./16. Spieltag den KSK Rivalen Hannover (Samstag/13 Uhr) sowie den SKV Bergedorf (Sonntag/10 Uhr) auf der heimischen Anlage zu Gast. Gegen beide Teams haben die Prignitzer, derzeit mit 20:22 Punkten Tabellensechster, das Hinspiel mit 0:3 verloren. „Wir wollen Revanche nehmen für diese Niederlagen“, gibt SVL-Mannschaftsleiter Frank Wilke die Marschroute für die beiden Heimspiele vor.

Dabei weiß der 52-Jährige, dass die Aufgabe vor allem gegen den Tabellendritten aus Hannover (29:13) keineswegs einfach werden wird. Die Niedersachsen haben derzeit einen Lauf, holten in den letzten drei Auswärtsspielen sieben von neun möglichen Punkten. Und in der Vergangenheit „stibitzten“ die Rivalen um die erfahrenen Christian Spyra oder Robert Neumann schon mehrfach Punkte von der Seedorfer Bahn. Unvergessen der 3:0-Sieg der Hannoveraner am letzten Spieltag der Saison 2014/15, der Seedorf den Abstieg in die 2. Bundesliga bescherte.

Für Frank Wilke Schnee von gestern. „Klar, Hannover spielt um eine Medaille mit und will auch bei uns punkten. Das wird sicher ein spannendes Spiel, das wir trotzdem klar für uns entscheiden wollen“, sagt Wilke. Wie in der Vorsaison, als der SVL den einstigen Rekordmeister mit einer 0:3-Pleite zurück an die Leine schickte.

Als „Pflichtaufgabe, die wir mit einem deutlichen 3:0 lösen wollen“, bezeichnet Wilke die Partie tags darauf gegen den Tabellenneunten Bergedorf (17:25). Der Aufsteiger und ist auf fremden Bahnen noch punktlos. In personeller Hinsicht lässt sich der SVL-Mannschaftsleiter nicht in die Karten gucken. Wer aus dem Kader der Seedorfer zum Einsatz kommen wird, entscheidet sich laut Wilke erst an den Spieltagen.